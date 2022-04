Iniziativa di autofinanziamento  Le Uova 2022

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo – A conclusione della campagna di autofinanziamento attraverso la distribuzione delle Uova di Pasqua, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Viterbo vuole ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della stessa.

In particolare ci teniamo a ringraziare Dirigenti, docenti, collaboratori scolastici, alunni e genitori dell’Istituto Comprensivo Statale Piazza Marconi di Vetralla e dell’ l’Istituto di Istruzione Superiore A. Meucci di Ronciglione.

Il contributo derivante da questa iniziativa ci consentirà di continuare ad aiutare tutte le persone con disabilità visiva. Le persone ipovedenti e non vedenti perdono in tutto o in parte la loro autonomia ed è per questo che si rende indispensabile creare una rete di supporto per affrontare i problemi quotidiani come, ad esempio, andare a fare la spesa, andare dal medico, alla posta, in banca ed altro ancora. E questo sarà possibile anche grazie ai fondi raccolti attraverso questa iniziativa.

Con l’occasione auguriamo a tutti una Buona Pasqua.