Halaesus presenta “apnea”, il libro di Luca Cari sulla costa concordia

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Per la rassegna culturale “Halaesus” sabato 16 aprile alle ore 18,00 si terrà presso la Curia Vescovile in piazza Matteotti 27, il primo appuntamento con la lettura. Ospite dell’evento Luca Cari, da trent’anni al servizio dei Vigili del fuoco e responsabile comunicazione nazionale in emergenza per i VVFF, che presenterà il suo “Apnea”, dedicato alla terribile notte della Costa Concordia. L’interessante iniziativa sarà aperta al pubblico e racconterà i retroscena di una tragedia che dieci anni fa ha segnato la storia della navigazione del nostro paese. Cari, che per scrivere “Apnea” si è avvalso della collaborazione con Virginia Piccolillo, con la sua narrativa accattivante scende nei dettagli dei processi di soccorso e salvataggio di chi l’esperienza del naufragio l’ha vissuta sul campo, direttamente sulla propria pelle e al servizio dello Stato e dei naufraghi. “Apnea” ha anche ispirato una serie andata in onda su RaiPlay. Il volume racconta, attraverso gli occhi e la voce di otto vigili del fuoco con il loro comandante – i momenti terribili della manovra suicida di Schettino che causò l’affondamento della Concordia e la morte di 33 persone. L’ingresso è libero.