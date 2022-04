Elpidio Micci non rinnega il suo passato politico

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo – L’esperienza acquisita negli anni che faccio politica mi porta a fare alcune considerazioni.

Ho sempre sostenuto che, aldilà delle ideologie , ammesso e non concesso che ancora esistano ci si debba sempre e comunque rispettare senza denigrare gli altri.

Forse sarebbe opportuno far conoscere il proprio programma elettorale e quello che si vorrebbe realizzare sul territorio invece di dire corbellerie con il solo fine di carpire qualche voto in più.

Per i motivi sopra descritti voglio pubblicamente chiarire la mia posizione visto che qualche buon pensante sta dicendo che sono passato al PD.

Il sottoscritto non ha mai rinnegato il passato politico e quindi la mia vicinanza nel centrodestra, sono sempre stato una persona moderata infatti il mio partito di riferimento è sempre stato forza Italia.

Detto questo voglio comunque precisare che dopo la sfiducia fatta la vigilia di Natale( evito commenti in tal senso altrimenti dovrei scrivere una settimana)nei confronti del Sindaco e della giunta perpetrata dalla stessa maggioranza che ci sosteneva sono saltati tutti gli equilibri politici e di conseguenza le alleanze.

Ogni giorno mi relaziono con moltissima gente infatti hanno capito benissimo che non è più possibile per il momento riproporre qualcosa che non esiste cioè una alleanza di centrodestra altrimenti mi si dovrebbe spiegare perché i consiglieri comunali che sostenevano la maggioranza uscente solamente tre mesi fa hanno sfiduciato il suo Sindaco e la sua giunta andando da un Notaio senza passare dal Consiglio Comunale.

La mia intenzione è quella di fare insieme ad altri amici una lista civica con persone che hanno a cuore gli interessi del territorio,dei Cittadini e dell’ente che dovranno rappresentare anche perché le uniche persone alle quali devo rendere conto sono tutti coloro che negli anni mi hanno sempre sostenuto.

Riguardo la coalizione e il candidato Sindaco da sostenere lo decideremo in base al programma elettorale che naturalmente deve prevedere anche risposte concrete per le Frazioni.

Buona campagna elettorale a tutti!!! Elpidio Micci