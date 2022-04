Doppietta per la serie D dell’Ecosantagata

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Doppietta vincente per la serie D maschile dell’Ecosantagata Civita Castellana, che nello spazio di cinque giorni conquista due preziosi successi per 3-0, buoni per riportare i ragazzi di coach Giuliani da soli al secondo posto in campionato.

La prima vittoria i rossoblù la ottengono in trasferta, a Bracciano, sul campo del Team volley lago. Un rotondo 3-0 che viene confermato anche nella gara di ieri sera, stavolta in casa contro l’Etruria volley.

Con questi 6 punti in cinque giorni, l’Ecosantagata si porta quindi al secondo posto in classifica, con una lunghezza di vantaggio sul Tor Sapienza.

Altra vittoria nel turno settimanale delle squadre giovanili civitoniche arriva dall’under 16 femminile blu, che batte 3-0 la Vbc Viterbo, dopo aver perso con lo stesso punteggio il giorno prima contro il Ronciglione.

La Prima divisione femminile si arrende 3-1 a Bracciano contro la Stella Mantus, così come l’under 19 maschile deve cedere in casa 3-1 alla Nfa Saet . Niente da fare nemmeno per l’under 16 femminile rossa, battuta 3-0 dalla Ferrari volley academy Civitavecchia.