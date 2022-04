Comune Bagnoregio, approvato il bilancio di previsione 2922

NewTuscia – BAGNOREGIO – Abbiamo approvato questa sera il bilancio di previsione 2022. Confermata a zero l’addizionale comunale IRPEF, la tassa sui passi carrabili, le attività commerciali non pagheranno nemmeno quest’anno il suolo pubblico. Lasciamo l’Imu all’aliquota base di legge. Lo scuolabus sarà ancora gratuito così come le mense per i bambini ed i parcheggi per i residenti. Continueremo a sostenere la scuola, la sanità, il sociale, le associazioni.

Confermato il bonus bebè, il bonus assorbenti e quello 18enni. I bagni pubblici venerdì vedranno la luce, un intervento atteso da tanto, inizieranno presto i lavori del campo da Padel, la riqualificazione di Piazzale Esterzili, di Parco della Rimembranza, asfalteremo diverse strade di Bagnoregio, Vetriolo e Castel Cellesi. Cercheremo di continuare ad avere attenzione alle piccole cose di cui i cittadini hanno bisogno. Grazie all’assessore al bilancio Sabrina Crosta, così come tutti i membri dell’amministrazione, al responsabile del servizio finanziario Alessandro Sciuga, che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni e gli auguro buon lavoro con grande affetto e migliori cose come responsabile nel suo comune di Montefiascone, grazie ad Antonella Santori che sarà la nuova responsabile del servizio finanziario. Grazie ai responsabili Amadei, Pasquini e Pedicone, a tutti i dipendenti degli uffici per il grande lavoro di questi mesi. C’è tanto da fare, ma molto lo stiamo facendo, passo dopo passo.

Luca Profili sindaco di Bagnoregio