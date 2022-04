Viterbo, stamattina prima riunione del nuovo direttivo dell’ANGET

Riunione di insediamento del nuovo presidente e del direttivo dell’associazione nazionale genieri e trasmettitori

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La sezione di Viterbo dell’Anget, l’associazione nazionale genieri e trasmettitori, ha rinnovato le cariche dirigenziali. Stamattina si è svolta la riunione di insediamento del nuovo consiglio direttivo e degli organismi statutari.

Il nuovo presidente di sezione è il Colonnello Nando Busti, vice presidente il Maresciallo Maggiore Aiutante Aldo Franculli e segretario della sezione il Luogotenente Gaetano Di Benedetto.

I consiglieri sezionali sono il Luogotenente Silvano Olmi, il Maresciallo Maggiore Aiutante Benedetto Iannone e i signori Ezio Angiani e Luciano Gargari.

Il collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente Colonnello Antonino Nicolosi, e dai Marescialli Maggiori Aiutanti Luigi Durastanti, Domenico Pasquini e Nicola Lozupone.

I nuovi dirigenti sezionali hanno ringraziato il presidente uscente, Generale Andrea Meschini, per l’impegno dimostrato in questi anni in favore dell’Anget.

Il presidente Busti e il consiglio direttivo hanno discusso della situazione associativa, della mancanza di una sede e della necessità di avviare una campagna di tesseramento.

I cittadini della Tuscia che prestano servizio o hanno prestato servizio, anche di leva, nei reparti del Genio o delle Trasmissioni dell’Esercito, e vogliono aderire all’associazione possono inviare una mail all’indirizzo: angetviterbo@gmail.com.

Anget, associazione nazionale genieri e trasmettitori, sezione di Viterbo