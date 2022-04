Viterbo. Ripristini definitivi post lavori fibra ottica, vie interessate

NewTuscia – VITERBO – Nuovi lavori per i ripristini definitivi a seguito di manomissioni del suolo pubblico per la rete FTTH. Per consentire tali interventi previsti nel cronoprogramma presentato dalla ditta, si rendono necessari alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare. A partire da oggi 13 aprile, concordemente con le esigenze di cantiere e a seguito di apposizione di idonea segnaletica, sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via Pola, via Istria, via Dalmazia, via Gorizia e via dei Dalmati.

Nelle suddette vie, in caso di necessità, potrà essere istituito il divieto di circolazione, o il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata, all’occorrenza regolato da impianto semaforico temporaneo o da movieri, con traffico consentito ai soli residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti su tali vie, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti, nonché ai mezzi di pulizia e igiene urbana, disponendo dove possibile le opportune deviazioni.

Tali provvedimenti, disposti con apposita ordinanza del settore Lavori pubblici (n. 256 dell’11/4/2022) saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante segnaletica anche di tipo mobile e di presegnalazione collocata a cura della ditta almeno 48 ore prima dell’intervento.