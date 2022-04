Viterbo. 18 e 25 aprile, regolare il servizio raccolta rifiuti porta a porta

Prossima raccolta stradale straordinaria ingombranti al Riello domenica 24 aprile

NewTuscia – VITERBO – Si comunica che nei giorni festivi infrasettimanali, lunedì 18 e 25 aprile, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta verrà garantito come da regolare calendario di ogni singola zona.

Per quanto riguarda la raccolta stradale nella zona C (isole di prossimità), il servizio non sarà effettuato. Si ribadisce, pertanto, al fine di evitare sanzioni, che i rifiuti dovranno essere conferiti in modalità differenziata per singola frazione, secondo le modalità previste dalle vigenti ordinanze comunali.

Si ricorda inoltre che in entrambi i giorni festivi il centro comunale di raccolta di Grotte Santo Stefano resterà chiuso.

Il prossimo appuntamento con la raccolta stradale straordinaria ingombranti sarà domenica 24 aprile.