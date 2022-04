Il punto sulla 20 giornata di 1 categoria girone A

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Il Tarquinia (47 punti) ipoteca il primo posto con la vittoria 2-0 ad Allumiere (29) in rete Raffaelli e Rosati. Il Castel S Elia (36) batte 2-1 il Vetralla (19)in rete Schintu su rigore, Berni raddoppia, De Silvestris accorcia le distanze. Cura calcio (22) valentano (35) 1-1 Ciorba porta avanti gli uomini di De Paolis, raggiunti poi da Manetti. Vicus Ronciglione (22) Atletico Capranica (35) 2-3. In rete Reinkardt, Mechili su rigore e Ravoni per gli ospiti, Oliva e Paolessi accorciano. Atletico Cimina (31) San Lorenzo Nuovo (31) 1-1 Bedini porta avanti gli ospiti Guido Mancinelli pareggia. Bagnaia (12) Fortitudo Nepi (30) 0-1 in rete Citti.Sporting bagnoregio (12) Maremmana (12) 2-0 Karafili e Fringuelli i marcatori.

GIRONE C:

Ok la capolista Real san Basilio (60 punti) che sbanca Cesano (11) 1-0 Cialucco in rete. Sporting Tanas (45) Real Campagnano (29) 4-0 in rete Ricco (doppietta) Rosalba, Calcaterra.

Isola farnese La Storta (40) Formello (11) 4-1 doppietta di Trifelli, Stamenkovic, e Rossi. Castelnovese (19) Trevignano (37) 1-1. Tre punti d’ oro per il Jfc Civita Castellana (20) che batte 3-2 il Soratte (33) per i civitonici a segno Michelini (doppietta), e Giovannetti mentre per gli ospiti Angeletti doppietta. Anguillara (26) Prima porta Saxa Rubra (6) 2-0. Infine Football Jus (26) III Municipio (27) 3-1.