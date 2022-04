“I giovani e il lavoro”, 6 webinar gratuiti per le scuole,  proposti dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – VITERBO – Viene inaugurato oggi 12 aprile il ciclo di 6 webinar gratuiti “I giovani e il lavoro”, organizzati dalla Camera di Commercio Rieti-Viterbo in collaborazione con l’Azienda Speciale Centro Italia, nell’ambito delle attività di Orientamento al lavoro.

I webinar sono rivolti alle classi con studenti e docenti degli istituti scolastici superiori dell’alto Lazio.

Questo il calendario degli incontri on line, con gli argomenti trattati:

1) 12 aprile 2022 – ore 10,00-12,00

Quali sono i lavori più richiesti dalle imprese e le professioni del futuro.

Presentazione del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che mensilmente svolge rilevazioni orientative finalizzate a supportare igiovani nella transizione di studio, traguardando i fabbisogni formativi e professionali espressi dal mercato del lavoro.

2) 20 aprile 2022 – ore 11,00-12,00

Promozione dei servizi camerali per la creazione di impresa

Risorse e opportunità che la Camera di Commercio mette a disposizione degli aspiranti imprenditori: Registrazione all’Anagrafe delle Imprese, Supporto allanascita e sviluppo di imprese, Digitalizzazione, Promozione turistica e culturale, Marchi e brevetti.

3) 27 aprile 2022 – ore 10,00-12,00

Prepararsi all’ingresso nel mondo del lavoro

Conoscere le modalità di accesso, le competenze trasversali e i requisiti innovativi

necessari (soft skill, green e digitali).

4) 2 maggio 2022 – ore 11,00-12,00

Come scrivere il curriculum e affrontare il colloquio di lavoro.

Il pitch di presentazione, cos’è e come farlo. Come valutare le offerte e attivare azioni propedeutiche per il matching di lavoro.

5) 4 maggio 2022 – ore 10,00-12,00

Fare impresa. Come avviare un’impresa: dall’idea alla realizzazione di una start up.

6) 25 maggio 2022 – ore 10,00-12,00

Certificare le competenze.

Divulgazione del modello di certificazione delle competenze su scala

territoriale.

La partecipazione da parte delle classi con studenti e docenti può essere a uno o più webinar in funzione delle specifiche esigenze. Su richiesta potrà essere rilasciato agli interessati l’attestato di partecipazione.

L’attività formativa sarà realizzata dall’Azienda Speciale Centro Italia della Camera di Commercio Rieti-Viterbo.

Per l’occasione sarà utilizzata la piattaforma multimediale Zoom con accesso possibile dalla classe attarverso PC collegato a internet.

Per aderire al percorso formativo invitiamo a compilare il modulo di adesione disponibile al seguente link: bit.ly/3IP2WJi

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici competenti: Luigi Pagliaro, responsabile del Servizio Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Rieti-Viterbo al tel. 0761.234473 mail orientamento@rivt.camcom.it oppure Angelica Longarini dell’Azienda Speciale Centro Italia al tel. 0746.201364 mail centroitalia@aziendacentroitalia.it