Saggini (Unindustria): “Incendio Gallese, vicini a Gsi Ceramica”

NewTuscia – GALLESE – “Siamo profondamente colpiti e dispiaciuti da quanto accaduto stamane a GSI Ceramica, azienda leader nella produzione di sanitari e arredo bagno, uno dei poli di eccellenza del distretto ceramico di Civita Castellana, le cui strutture di Gallese sono state interessate oggi da un incendio. Esprimo la mia totale vicinanza alla Società e a tutti i Dipendenti. Siamo in contatto e a disposizione dell’azienda per fornire il necessario supporto in questo delicato momento“.

Lo dichiara Sergio Saggini, Presidente Unindustria Viterbo.