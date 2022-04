Il fiore al Centro commerciale Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Il Centro commerciale Tuscia si è riempito oggi di fiori, colori e profumi. Nell’atrio del centro gli artisti dell’Associazione Infioratori di Vignanello hanno realizzato un’infiorata di 4x4m per festeggiare la Settimana Santa, prima della Pasqua. Il bozzetto floreale è stato ideato da due studentesse del Liceo artistico Midossi di Vignanello durante le lezioni tenute dall’associazione nell’ambito del “Progetto Infiorata nelle scuole”. Anche quest’anno, infatti, i maestri Infioratori vignanellesi hanno tenuto alcune lezioni nei mesi di febbraio e marzo per istruire le classi del biennio e triennio all’arte dell’infiorare.

Oggi i ragazzi hanno potuto svolgere, accompagnati da alcuni dei loro docenti, la loro prima lezione pratica, esibendosi di fronte a un pubblico di clienti stupiti e meravigliati dello spettacolo che si palesava di fronte ai loro occhi, tra la spesa e lo shopping quotidiano. Il bozzetto, intitolato “Il fiore”, rappresenta l’inizio della primavera, stagione principe per tutti i fiori. Ne sono stati utilizzati diversi per la realizzazione del tappeto: dalle camelie ai garofani, dai crisantemi alla mimosa. Tale tappeto è solo il primo di una ricca stagione di manifestazioni in programma che culmineranno nell’infiorata tradizionale per il Corpus Domini.