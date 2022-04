Sconfitta per l’Ortoetruria

NewTuscia – VITERBO / Il resoconto del match

ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VT SCONFITTA DAL SAN PAOLO OSTIENSE

Esce sconfitta dal PalaSpano di Roma la Ortoetruria WeCOM Stella Azzurra VT per mano di un

ottimo San Paolo Ostiense che aggancia in classifica i viterbesi.

Buona la partenza degli uomini di Fanciullo che schiera nello starting five Meroi, Rubinetti, Rovere,

Pebole e Price. Rapidità di circolazione di palla, pressing efficace e mani caldissime di Rovere

portano subito avanti gli ospiti che raggiungono il massimo vantaggio sul 20-13 alla fine del primo

quarto. I romani però non si disuniscono e reagiscono con decisione con Pedemonte che brucia

più volte la retina dall’arco, imitato dall’altro lato del campo Taurchini che realizza tre triple

consecutive in pochi minuti. I biancostellati hanno un piccolo passaggio a vuoto ed i padroni di

casa ne approfittano e chiudono metà gara sul 36-35.

L’Ortoetruria WeCOM rientra in campo decisa a riprendere con lo stesso spirito di inizio gara, ma

San Paolo alza i ritmi della difesa ed il terzo quarto è un punto a punto per i primi 5’. I biancoblu

gettano letteralmente al vento un paio di contropiede, sprecano qualche libero di troppo ed i

capitolini chiudono il terzo quarto sul 56-48.

Fanciullo scuote i suoi e la squadra risponde bene. Cittadini spazza sotto le plance e prima Price e

poi Rovere con un’altra eccellente giocata portano la Stella sul -1 (59-58). San Paolo sembra subire

il ritorno di Viterbo e perde anche Galli per infortunio. Casanova segna il canestro del sorpasso, ma

Amanti quello del controsorpasso. Non si segna più per quasi due minuti e poi Amanti sigla il +3

(63-60) su assist no look di Pedemonte. Quarto fallo segnalato dagli arbitri a Price, errori sotto

canestro dei padroni di casa e sul contropiede ospite sfondamento di Casanova. Loi mette il +5 a

90” dalla fine, Cittadini fa 2/2 ai liberi. La Stella ha il tiro del pari a 20” dalla fine ma lo sbaglia e

Pedemonte in contropiede chiude la gara sul 67-62 per i giallorossi.

Partita giocata a sprazzi dalla Ortoetruria-WeCOM che paga pesantemente la serata decisamente

negativa di alcuni dei suoi uomini migliori e la buonissima gara disputata dai padroni di casa.

Tra la Stella autentico MVP dell’incontro uno strepitoso Riccardo Rovere, autore di 29 punti e 7

rimbalzi. Molto buona anche la prestazione di Meroi e bene il giovane Taurchini. Tra i romani

Pedemonte il migliore.

Ora la squadra di Fanciullo dovrà necessariamente resettare questi ultimi 15 giorni della fase

promozione e tra due settimane trovare in tutti diversa convinzione e motivazione per poter

raggiungere la fase playoff da conquistare nelle tre ultime insidiosissime partite contro Anzio e

Frascati (in trasferta) e di nuovo San Paolo Ostiense (al PalaMalè). Sbagliare ancora potrebbe

costare carissimo in una classifica dove di fatto quattro squadre su sei risultano appaiate in

classifica.

Un’ultima considerazione: San Paolo ha meritato di vincere perché ha giocato con maggiore

intensità e determinazione e nulla si può recriminare ai nostri avversari ai quali vanno i nostri sinceri

complimenti. Ma la Stella Azzurra ha già formalmente segnalato agli organi competenti che gare

importanti come quelle di questa fase vedono purtroppo alcuni direttori di gara che dovrebbero

dirigerle con altra qualità e competenza, protagonisti in negativo. Questo è intollerabile e realmente

imbarazzante. A questi livelli le società impegnano tempo, organizzazione, risorse e competenza.

Si pretende che anche chi dirige le gare possieda almeno quest’ultima caratteristica ed abbia

formazione adeguata prima di scendere in campo.

ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VT 62: Price 10, Cittadini 4, Rogani ne, Navarra ne,

Cecchini, Taurchini 11, Pebole 2, Meroi 2, Rovere 29, Rubinetti 2, Piazzolla, Casanova 2; Coach: U.

Fanciullo, Ass.ti: J. Vitali, U. Cardoni

SAN PAOLO OSTIENSE 67: Pedemonte 16, Desideri ne, Miscione 3, Ballin 9, Loi 9, Tocci ne,

Gentiloni ne, Conte 4, Amanti 10, Galli 6, Mastrelli 5, Ingrillì 5; Coach: C. Colella, Ass.ti: V. Carraro,

M. Faedda

Parziali: 20-13/ 15-23/ 13-20/ 14-11

Rimbalzi: Cittadini 10, Rovere 7

Assist: Meroi 5, Pebole 3

Ufficio Stampa Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo