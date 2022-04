Un gran goal di Volpicelli illude la Viterbese, la Virtus Entella nella ripresa rimonta e vince 2-1

Maurizio Fiorani

NewTuscia – CHIAVARI – La Viterbese in un gran primo tempo era riuscita ad andare in vantaggio all’11° del primo tempo, con un gran goal di Volpicelli e sfiorando con Polidori la rete del raddoppio. Nella ripresa, proprio in avvio, un micidiale 1-2 con Schenetti e con Merkaj, nel finale la Viterbese ha provato un generoso forcing fallendo due buone occasioni, prima con Urso e poi con Polidori sfiorando il pareggio. Giovedi al Rocchi arriva il Montevarchi, una partita da non fallire per cercare di arrivare al quint’ultimo posto e giocarsi poi la salvezza ai Play-Out.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VIRTUS ENTELLA:Borra, Pavic, Chiosa, Sadik, Di Cosmo, Rada, Paolucci, Karic, Schenetti, Magnani, Merkaj

A disposizione di Mr.Genanro Volpe: Scaulys, Dessena, Capello, Lipari, Pellizzer,Silvestre, Palmieri, Lescano, Meazzi, Gningue.

VITERBESE:Fumagalli, D’Ambrosio, Ricci, Martinelli, Semenzato,Calcagni, Megelaitis, Mungo,Volpicelli,Polidori.

A disposizione di Mr. Alessandro Dal Canto: Bisogno,Polito,Iuliano,Adopo,D’Uffizi,Pavlev, Ferramisco, Marenco,Hyka, Maffei.

Arbitro:Signor Mario Cascone di Nocera Inferiore

Assistenti: Michele Somma di Castellammare di Stabia e Federico Votta di Moliterno

Quarto Uomo: Mauro Gangi di Enna

CRONACA DEL PRIMO TEMPO



Virtus Entella molto aggressivo che cerca di fare la partita, ma la Viterbese tiene bene il campo.

All’11° la Viterbese passa in vantaggio con il solito Volpicelli che punta il difensore Chiosa, entra in area e lascia partire un tiro che non lascia scampo al portiere della Virtus Entella Borra.

Al 19° una conclusione di Schenetti deviato da un difensore della Viterbese in corner.

Al 24° viene ammonito Calcagni della Viterbese per proteste, per un inesistente fallo.

Al 27° viene ammonito Karic della Virtus Entella.

Al 28° Viterbese vicina al 2-0, ma Pavic salva sulla linea di porta il tiro di Polidori, precedentemente servito da Volpicelli.

Al 29° errore difensivo di Urso, che regala il pallone agli attaccanti della Virtus Entella che si involano in area di rigore della Viterbese, per fortuna ci pensa il difensore Ricci della Viterbese che salva quasi sulla linea di porta evitando il peggio.

Al 33° viene ammonito Megelaitis della Viterbese per fallo su Merkaj.

Al 39° corner per la Virtus Entella, pallone scodellato in area di rigore della Viterbese. Si accende una mischia in area della Viterbese e l’arbitro fischia una punizione per fallo in attacco.

Al 45° Virtus Entella vicino al pareggio con Merkaj che non riesce ad impattare il pallone e metterlo nello specchio della porta gialloblù.

La prima frazione di gioco è terminata con la Viterbese in vantaggio per 1-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO



Al 2° Polidori per la Viterbese che conclude debolmente in porta; quando poteva servire in area di rigore Semenzato che era tutto solo in area di rigore della Virtus Entella.

Al 5° la Virtus Entella pareggia con un gran tiro di Schenetti dal limite dell’area di rigore che non lascia scampo al portiere Fumagalli: tiro molto angolato alla sinistra del portiere.

Al 10° viene ammonito Mungo della Viterbese.

Al 11° Viterbese vicina al 2-1 con un traversone di Megelaitis per Urso, che da buona posizione manda fuori svirgolando il pallone.

Al 13° la Virtus Entella si porta in vantaggio sul 2-1 con Merkaj che servito entra in area e batte il portiere della Viterbese Fumagalli.

Al 16° cambio esce: Magrassi; al suo posto entra in campo Capello.

Al 17°tiro di Polidori della Viterbese che si perde alto sopra la traversa.

Al 23° la Viterbese vicina al pareggio con Polidori, ma il suo tiro esce fuori di pochissimo.

Al 24° cambio nella Viterbese: esce Mungo, già ammonito; al suo posto entra in campo Adopo.

Al 30° grande parata del portiere della Viterbese che smanaccia in corner una pericolosa conclusione.

Al 32° viene ammonito Schenetti dell’Entella.

Al 34° sostituzione nella Viterbese: esce Ricci, al suo posto entra il giovane D’uffizi.

Al 37° doppio cambio nella formazione ligure: esce Lescano per Merkaj; esce Schenetti per Pellizzer.

Al 40° Polidori servito da Urso in area manda fuori da buona posizione, fallendo una favorevole occasione.

Al 41° viene ammonito Di Cosmo dell’Entella per fallo su Volpicelli, punizione battuta dallo stesso Volpicelli, ma il pallone si perde di un metro a lato.

La partita finisce con la sconfitta della Viterbese per 2-1 con molto rammarico.

RISULTATI DELLA 36° GIORNATA

GUBBIO-PISTOIESE 2-2

VIRTUS ENTELLA-VITERBESE 2-1

MODENA-IMOLESE 2-1

PESCARA-GROSSETO 2-1

TERAMO-PONTEDERA 1-1

CARRARESE-LUCCHESE 1-0

FERMANA-REGGIANA 1-2

SIENA-ANCONA-MATELICA 1-1

OLBIA-VJS PESARO 1-1

MONTEVARCHI CESENA 4-0

CLASSIFICA

MODENA 84

REGGIANA 80

CESENA 63

VIRTUS ENTELLA 62

PESCARA 61

GUBBIO 51

ANCONA-MATELICA 51

CARRARESE 45

VJS PESARO 45

LUCCHESE 44

PONTEDERA 43

TERAMO 42

MONTEVARCHI 41

SIENA 40

PISTOIESE 36

VITERBESE 35

FERMANA 35

IMOLESE 31 (-2)

GROSSETO 30

PROSSIMO TURNO GIOVEDI’ PROSSIMO

VITERBESE-MONTEVARCHI

ANCONA-MATELICA-TERAMO

FERMANA-OLBIA

GROSSETO-LUCCHESE

GUBBIO-MODENA

IMOLESE-VJS PESARO

PISTOIESE-PESCARA

PONTEDERA-SIENA

REGGIANA-VIRTUS ENTELLA

CESENA-CARRARESE