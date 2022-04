Stasera nella Capitale Stella Azzurra Viterbo apre la terna di gare

NewTuscia- VITERBO- L’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo apre la terna di gare da calendario tutte in trasferta affrontando stasera nella Capitale il San Paolo Ostiense. I romani hanno ottenuto il secondo posto assoluto nel proprio girone di qualificazione e sono un’avversaria assai temibile, soprattutto tra le mura amiche. Composto da un roster che gioca a memoria perché di fatto consolidato da anni ed ulteriormente rinforzato solo da un paio di innesti, il team romano cerca la prima vittoria nella fase promozione per poter conquistare uno dei quattro posti che permettono l’accesso ai playoff. La Stella Azzurra invece ha superato domenica al PalaMalé il Club Basket Frascati grazie ad una prestazione convincente che le ha permesso di conquistare due punti molto importanti in una classifica cortissima nella quale ogni risultato può essere decisivo per accedere alla fase finale. “Andiamo a Roma – commenta coach Fanciullo – per disputare una partita che dovrà essere all’altezza delle nostre migliori gare. San Paolo è squadra solida, difficile da affrontare, ha ottimi elementi ed un tipo di gioco molto rapido che mette sempre in seria difficoltà ogni avversaria. Noi dovremo essere bravi a non cadere nell’errore di far fare a loro la partita, cercando invece di imporre il più possibile la nostra tattica e le migliori strategie possibili. D’altra parte in questa fase non ci si può distrarre se non si vogliono avere brutte sorprese e questo i miei ragazzi lo sanno benissimo. Tra l’altro il calendario ci riserva tre partite consecutive su parquet esterni e questo certo non ci facilita. Ma se si vuole andare avanti bisogna sempre dimostrare di saper affrontare ogni difficoltà. Da una squadra di qualità questo mi aspetto”. Convocati: Price, Cittadini, Rogani, Navarra, Cecchini, Taurchini, Pebole, Meroi, Rovere, Rubinetti, Piazzola e Casanova. Palla a due alle 18,00 al Palazzetto Claudio Spano, sotto la direzione di Fornaro di Mentana e Coda di Roma. Il match potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del Comitato Regionale FIP Lazio.