Segreteria provinciale Lega: “Nuova organizzazione nella provincia di Viterbo” 

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

La Lega si riorganizza sul territorio della provincia viterbese con l’obiettivo di voler accrescere il radicamento del partito e dare rappresentanza all’intera provincia.

Ad annunciarlo Stefano Evangelista, responsabile della Lega Salvini Premier per la provincia di Viterbo.

La squadra chiamata ad operare dal segretario provinciale sarà composta da Andrea Micci in qualità di segretario della sezione di Viterbo, da Claudio Ubertini ai Rapporti istituzionali, da Carlo Pellegrini agli Enti Locali, da Augusto Bracoloni all’organizzazione, da Giulia Pieri alle politiche sociali, all’associazionismo e al terzo settore, da Luigi Taraddeo al tesseramento e da Raffaello Maria Cirilli in qualità di responsabile delle attività per il referendum sulla giustizia.

Con l’obiettivo di dare nuovo slancio all’attività politica del partito, raccogliendo le istanze provenienti dai territori, l’organizzazione si arricchirà nei prossimi giorni di nuove figure, ognuna con un proprio ambito di responsabilità, e andrà a completarsi con la squadra dei responsabili comunali che sarà arricchita e rinnovata.

Segreteria provinciale Lega Viterbo