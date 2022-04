Il dopo coronavirus nella nostra intervista alla dott.ssa Antonella Litta di Medici per l’ambiente

In periodo dì post coronavirus e dì guerra i rischi per l’ambiente e la salute senza una reale conversione ecologica in tutti i campi

di Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Il dopo coronavirus nell’intervista concessa, a chi scrive e al collega Gaetano Alaimo, per la trasmissione Fatti e commenti in onda questo fine settimana su Teleorte e visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it, dalla dott.ssa Antonella Litta le misure di salvaguardia ambientale e un nuovo umanesimo per lavoro, ambiente, formazione, salute, prevenzione e qualità della vita nelle nostre città.

Questi i temi toccati nella nostra intervista con la dott.ssa Antonella Litta di Medici per l’Ambiente, che opera come medico nella città di Nepi, abbiamo approfondito la situazione socio sanitaria del Lazio e della nostra provincia in particolare, in questo periodo di post coronavirus, con uno specifico riferimento alla salute pubblica da tutelare dall’eccesso di arsenico nelle acque, dalla tutela degli ecosistemi dei laghi di Vico e Bolsena, dall’abuso di inquinamento, dall’ utilizzo eccessivo della chimica in agricoltura e nell’industria, in relazione a scelte spesso solo di mercato e non di tutela della salute e del benessere della collettività .

Hic et nunc, qui ed ora, quando la pandemia sembra ridimensionata, ma non ancora definitivamente vinta, con la responsabile di Medici per l’Ambiente abbiamo richiamato le parole cruciali della Lettera Enciclica che caratterizzerà universalmente l’epoca che stiamo vivendo:

“Non c’è ecologia senza giustizia e non ci può essere equità in un ambiente degradato”, così scriveva nell’Enciclica Laudato Si’ papa Francesco , esponendo in modo potente e chiaro la necessità di un nuovo inizio, di una cura scrupolosa della Natura come casa comune e delle periferie umane, urbane ed esistenziali, degli ultimi, affermando i principi di un’ecologia integrale, spirito e umanità, contro un’economia fondata qipuqsi esclusivamente su un eccesso di consumismo, su azioni predatorie sulla natura, come l’eccesso di chimica nelle produzioni agricole, la cultura dello scarto, dei beni materiali e, ancora più grave degli emarginati, degli ultimi della società e dell’economia.

Con Antonella Litta abbiamo individuato indicazioni operative per ispirare le azioni delle nostre città, come dei governi provinciali, regionali, oltre che del governo nazionale e delle istituzioni europee, con azioni concrete di tutela dei beni naturali più preziosi, dalle risorse, dalla terra, dall’acqua, dall’agricoltura e dal cibo, quindi da “una ispirazione ecologica che immediatamente comprende anche l’uomo e la sua scala di Valori. Una nuova ecologia che esige un’azione vigorosa per un cambio dello stile di vita delle nostre città .

Abbiamo condiviso le indicazioni operative sulla sostenibilità, le sfide della transizione ecologica, sulla cura della casa comune e i cambiamenti climatici e non e’ mancato un riferimento polemico al mancato potenziamento della medicina del territorio, alla mancata assunzione dì nuovi medici per supplire alla carenza sempre più marcata dì medici dì base nei vari centri della Tuscia.

In questa fase di transizione ecologica, dovremo abbandonare e qualificare un modello di sviluppo consumistico che accresce le ingiustizie e le disuguaglianze, per adottarne uno incentrato sulla tutela ambientale e una maggiore solidarietà tra i popoli” e, ha trecisato la dott.ssa Litta, sulla fattiva collaborazione tra forze produttive, tra generazioni, economie e culture e religioni in nome dello sviluppo integrale dei cittadini.