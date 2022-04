Bassano in Teverina, si è dimessa la consigliera Antonietta Fronteddu

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Nella giornata odierna, sabato 9 aprile, Antonietta Fronteddu ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico di consigliera comunale presso il municipio di Bassano in Teverina.

Alle ultime elezioni comunali del giugno 2019 Antonietta Fronteddu aveva concorso con la lista “Bassano di tutti”, che aveva ottenuto il 9,79 per cento dei voti contro la lista “Insieme per cambiare” del sindaco Alessandro Romoli che ne aveva invece raccolti il 90,21 per cento. Antonietta Fronteddu attualmente ricopriva il ruolo di capogruppo di minoranza.

Nella sua lettera di dimissioni, Fronteddu ha spiegato di aver preso questa decisione a causa di motivi personali che non le permettono un impegno costante per svolgere la carica di consigliera comunale.

09/04/2022

Comune di Bassano in Teverina