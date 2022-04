Allegrini a Grotte S.Stefano: “Puntare su trasporti e collegamenti”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti di Fratelli d’Italia dentro e fuori dal capoluogo viterbese. Ieri pomeriggio presso la sede di FdI di Grotte S.Stefano la candidata a sindaco di Viterbo Laura Allegrini, il responsabile del circolo Valerio Cerci insieme a Gallo Emma Maria Domenica, hanno incontrato gli abitanti per parlare di promozione territoriale, turismo e sviluppo e porre l’attenzione su alcuni dei progetti per la frazione che troveranno spazio all’interno del programma elettorale in vista delle comunali di giugno.

“Uno dei problemi principali segnalati dai residenti riguarda il trasporto pubblico, con numerose fermate di Francigena che da venti giorni a questa parte sono state chiuse per disposizioni della Provincia perché considerate non sicure. – ha spiegato Valerio Cerci – Siamo ben consapevoli delle necessità degli abitanti di Grotte e dintorni e faremo il possibile per farle metterle in sicurezza e riaprirle quanto prima. Altrettanto importante si rivelerà il potenziamento dei collegamenti tra Viterbo, la nostra frazione e Roccalvecce, Fastello, Montecalvello Pratoleva, Vallebona e non ultimo Sant’Angelo, uno dei luoghi preferiti dai turisti che arrivano nella Tuscia, anche attraverso dei mini autobus per coprire la tratta”.

“Il nostro non sarà un programma di sogni, ma di idee realizzabili. Per Grotte S.Stefano vogliamo puntare sul potenziamento dei trasporti e i collegamenti per mettere il rete il territorio con Viterbo e le altre realtà circostanti”, ha dichiarato la candidata Laura Allegrini.

“Ciò che un’amministrazione comunale deve fare è garantire la continuità del trasporto. – ha poi aggiunto – La società Francigena dovrà procedere con delle assunzioni e alcune di queste unità saranno destinate a un servizio speciale per Grotte. C’è necessità di creare collegamenti tra la frazione e gli altri paesi, anche al fine di intercettare il ritorno turistico di Sant’Angelo con un sistema di navette per far sì che si generi occupazione e lavoro anche a Grotte S.Stefano. L’implementazione dei trasporti si rivelerà fondamentale affinché accada tutto il resto: l’obiettivo è di investire su questo aspetto per portare alla crescita l’intero territorio”.

FdI Viterbo