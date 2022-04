Ail Viterbo: distribuite 6mila uova di Pasqua

NewTuscia- VITERBO – Batte forte il cuore della solidarietà nella Tuscia. Sono state 6mila le uova di Pasqua distribuite dall’Ail Viterbo, tra l’1 e il 3 aprile, nelle piazze del capoluogo e dei principali comuni della provincia. “Un successo costruito dai nostri tanti volontari che operano in tutta la Tuscia e che, come di consueto, sono stati il motore della campagna, giunta quest’anno alla 29esima edizione – afferma la presidente e referente per Lazio, Umbria e Molise, Patrizia Badini -. Li ringrazio e vorrei nominarli tutti, perché ci hanno messo cuore e impegno. E ringrazio le persone che hanno dimostrato grande generosità, rinnovando la fiducia nell’associazione da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie”. Tra i campioni di solidarietà della tre giorni delle uova di Pasqua dell’Ail Viterbo, gli studenti del liceo scientifico “Paolo Ruffini'”. Nell’ottimo risultato ottenuto, i ragazzi e le ragazze dell’istituto viterbese hanno avuto un ruolo importante. “Un impegno che si tramanda edizione dopo edizione – conclude Patrizia Badini -. Un passaggio di testimone tra gli studenti che, entro i limiti stabiliti dalla scuola, organizzano la loro partecipazione come volontari. I miei più sentiti ringraziamenti e quelli dell’Ail vanno a loro, alla dirigente scolastica Claudia Prosperoni, sempre disponibile e attenta alle nostre istanze, e al professor Carlo Venturi, che cura l’organizzazione delle nostre iniziative”. I fondi raccolti serviranno a finanziare la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue; migliorare i servizi territoriali di assistenza domiciliare ai pazienti e delle attività di supporto psicologico ai malati con volontari qualificati; e supportare il reparto di ematologia dell’ospedale di Belcolle.