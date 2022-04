Paragone e Povia a Viterbo: i loro interventi (Video)

NewTuscia – VITERBO – No green pass. No draghi. No Europa. Questi sono alcuni dei leitmotiv di Italexit, riunitosi oggi a piazza della Rocca a Viterbo, con il leader nazionale Gianluigi Paragone. Tante le critiche al governo Draghi sulla politica economica attuale e, in generale, le scelte fatte in materia di sanità nel periodo della pandemia.



Paragone non ha lesinato gli attacchi contro le scelte imposte ai cittadini che hanno creato divisioni e che, spesso, secondo lui non hanno nessun fondamento scientifico, mentre Povia ha cantato il suo ultimo pezzo “La terminologia dei bimbiminkia”, canzone che è di fatto una denuncia di ciò che il sistema farebbe entrare nella testa dei più giovani.



Intervistato Gianluigi Paragone ha detto che stanno lavorando per una lista per le prossime elezioni comunali di Viterbo.



Ecco due interventi di Gianluigi Paragone e Giuseppe Povia.