Tarquinia, inaugurazione della mostra artistica di Francesca Parrucci e Antonio Menegaldo

NewTuscia – TARQUINIA – Sarà inaugurata sabato 9 aprile 2022, alle ore 16.30, nella Sala “David Herbert Lawrence”, situata in via Umberto I, a Tarquinia (VT), l’esposizione in contemporanea delle opere di due artisti tarquiniesi.

La rassegna artistica dal titolo “Fantasie”, riguarderà le opere di Francesca Parrucci, un’artista a tutto tondo, la cui attività in passato è spaziata dalla pittura alla creazione di costumi carnevaleschi.

La collezione intitolata “Tarquinia nel Tempo”, invece vedrà esposte le opere di Antonio Menegaldo, un’interessante e originale mostra di quadri, realizzati all’interno di orologi da muro, nei quali si riconoscono scorci di Tarquinia.

L’ingresso è libero. L’esposizione rimarrà aperta dal 9 al 16 aprile 2022, con orario 16.30-19.