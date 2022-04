SOMIGLI (UIL SCUOLA): “ANDATE A VOTARE PER LE RSU E PER CAMBIARE IL FUTURO DELLA SCUOLA”

I seggi resteranno aperti fino a domani

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Diamo fiducia ai colleghi che ci stanno mettendo la faccia per cambiare le cose che non funzionano. Colleghi che come voi ogni giorno sono sul posto di lavoro e al vostro fianco, con passione e competenza”. E’ l’invito della segretaria generale della Uil scuola di Viterbo, Silvia Somigli, ad andare a votare per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie in corso in tutte le scuole fino a domani.

“Non perdete questa preziosa occasione di far contare le vostre indicazioni – ha proseguito Somigli – altrimenti saranno altri a orientare e condizionare la quotidianità sui posti di lavoro. Non fermiamoci a vedere e registrare ciò che non va. Il personale della scuola rappresenta un grande esempio per il Paese e se ne sono accorti tutti durante l’emergenza sanitaria e pandemica. Siete stati, nonostante tutte le difficoltà, la spina dorsale di un modello pubblico sinonimo di coesione e giustizia sociale”.

“Andare a votare – aggiunge Somigli – vuol dire dare fiducia a una comunità che ha una visione di insieme su una società che cambia e che rinnova i propri bisogni. Mettiamo al centro le persone, sempre. Quando sono al lavoro e quando, concludendo la propria giornata lavorativa, sono a tempo pieno genitori, consumatori e cittadini”.

“Il sindacato lo ha dimostrato anche in questi due complicati anni, intervenendo dove il Covid ha colpito più forte nella più totale emergenza: abbiamo costruito e sottoscritto protocolli di sicurezza nazionali e nelle singole amministrazioni, enti e istituti; abbiamo negoziato lo smart working e tutelato i fragili. Senza mai spegnere la nostra missione quotidiana di sindacalisti, sempre tesa all’ascolto e al supporto dei colleghi”.

“Siamo tutti consapevoli del ruolo strategico che tutto il personale della scuola e della ricerca riveste per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese – ha concluso infine la segretaria della Uil scuola Viterbo, Silvia Somigli –. Il futuro delle generazioni presenti e di quelle più giovani è nelle vostre mani, checché ne dicano politica e governi alla luce dei modesti investimenti”.