Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 06/04/2022

Viterbo

Tempo asciutto al mattino con cieli nuvolosi su gran parte del territorio; piogge attese nelle ore pomeridiane ed estese anche alla serata. Temperature comprese tra +2°C e +14°C.

Lazio

Molte nubi irregolari al mattino su gran parte della regione, maggiori schiarite a ridosso dei rilievi; un peggioramento al pomeriggio porterà piogge estese su tutto il Lazio, neve oltre i 1400 metri di quota sull’Appennino. Temporali in serata sul Basso Lazio.

AL NORD



Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi e ampi spazi di sereno al Nord-Est. Al pomeriggio nuvolosità in aumento specie lungo l’arco alpino, dove avremo nevicate oltre i 1700-1800 metri. In serata residui fenomeni sulle Alpi, variabilità asciutta altrove.



AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con qualche nube sul versante tirrenico e sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con associate piogge intense e diffuse e neve oltre i 1400-1600 metri. In serata ancora tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino cieli nuvolosi e piogge sparse sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio piogge in arrivo anche tra Molise e Campania, tempo per lo più invariato altrove. In serata piogge sparse su Sardegna, Sicilia occidentale e settori tirrenici, variabilità asciutta altrove.



Temperature minime in aumento al Nord e sulle Isole Maggiori, stabili al Centro-Sud. Massime stabili o in calo al Centro-Nord e Sardegna, in aumento al Sud e Sicilia .

