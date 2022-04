Pavimentazioni, lavori circonvallazione Almirante￼

NewTuscia – VITERBO – Ristrutturazione pavimentazioni in conglomerato bituminoso del capoluogo e delle frazioni, al via il primo stralcio dei lavori. Si comincia domani 6 aprile dalla circonvallazione Almirante. Per consentire la realizzazione dell’intervento, che procederà per fasi, si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità, compatibili con l’avanzare dei lavori stessi. Come riportato nell’apposita ordinanza del settore Lavori pubblici (n. 212 del 31-3-2022), la circolazione sarà regolamentata nel seguente modo: divieto di sosta con rimozione forzata su strada Tuscanese, se necessario divieto di transito o senso unico alternato con restringimento della carreggiata; restringimento della carreggiata sulla circonvallazione G. Almirante, con divieto di transito solo se necessario. Il traffico sarà comunque consentito ai residenti, agli intestatari di passi carrabili presenti sulla via, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti.

Tutti i provvedimenti saranno indicati con apposita segnaletica sui luoghi interessati dai lavori, secondo il procedere del cantiere.