“Lavoro e formazione: due realtà sempre più connesse”. A “Luce Nuova sui fatti” si parla di Csc, storia dell’Ucraina, caso Gregori, ricordo Joppolo e Slow Food Viterbo e Tuscia

NewTuscia – VITERBO – 27° puntata di “Luce Nuova sui fatti” dedicata alla cronaca con il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo nella prima parte, al ricordo della figura di Roberto Joppolo,

all'approfondimento storico sulla crisi ucraina con il prof. Alessandro Boccolini, ad un ritorno sulla scomparsa di Mirella Gregori e a Slow Food Viterbo e Tuscia.



Il Csc di Viterbo parlerà della propria proposta formativa professionale con il Dott.. Giampiero Lattanzi (Direttore dell’area “Formazione Professionale” del CSC) e con Sharon Angelucci (Responsabile Segreteria organizzativa e generale del CSC). Un impegno annuale quello del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo per la formazione che spazia dall’operatore socio-sanitario al cantautore passando per l’autonomia e la comunicazione, l’assistenza familiare, la mediazione interculturale, il tecnico dei servizi educativi museali, l’accoglienza museale e i servizi di biblioteca/mediateca.



Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con l’opinionista fisso Stefano Stefanini.



Nel corso della puntata approfondiremo la crisi ucraina con il professor Alessandro Boccolini, docente di Storia dell’Europa orientale presso l’Università degli Studi della Tuscia. Cercheremo di capire le origini di questo conflitto che, secondo molti, non è giustificato da motivazioni storiche ma solo economiche.



Torneremo a trattare del caso della scomparsa di Mirella Gregori, accaduto il 7 maggio 1983, con la sorella Maria Antonietta, già nostra ospite un anno fa. Tanti gli interrogativi ancora irrisolti ma tanta la voglia di Maria Antonietta Gregori di non arrendersi e di continuare a lottare per avere giustizia e non chiudere il caso.



Parleremo del maestro Roberto Joppolo, scomparso pochi giorni fa. Lo faremo con il figlio Vittorio ricordando i momenti più importanti della sua carriera.



Nel corso della puntata avremo ospiti anche i referenti di Slow Food Viterbo e Tuscia: Alberto Valentini (Fiduciario), Chiara De Santis (portavoce Comunità Mercato) e Fabrizio Fiorucci (presidente Mercato della Terra di Viterbo e Tuscia).



Per le rubriche tematiche sarà la volta di INFOrmissima di Agnese Quattranni, Social Consapevole di Elena Sassara e Sociologia della Violenza di Valentina Cipollone.



L'appuntamento è per giovedì 7 aprile alle 21 (ed in replica venerdì 8 aprile alle 14.30) per la 25° puntata di "Luce Nuova sui fatti"

