Furto di attrezzi da lavoro a San Faustino: denunciati in 3

NewTuscia – VITERBO I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, durante un servizio perlustrativo all’ interno del centro della città, giunti in zona san Faustino hanno sorpreso all’ interno di un cantiere edile tre persone che stavano allontanandosi dopo avere rubato attrezzi edili per un valore di 2000 euro.



I carabinieri immediatamente li hanno bloccati, hanno recuperato la refurtiva e li hanno condotti in caserma per le loro generalità e procedere alla denuncia per furto aggravato dei tre soggetti, uno di origini moldave e due di origini rumene.

