Anche la lista “Italia al centro” scende in campo per Laura Allegrini Sindaco di Viterbo

Anche la lista “Italia al centro” scende in campo a sostegno della candidata a sindaco per Viterbo Laura Allegrini, che, oltre a quello del suo partito di riferimento Fratelli d’Italia, ha già ricevuto l’appoggio della lista civica “SiAmo Viterbo”, la lista “Il popolo della famiglia” e altre che si stanno aggiungendo.

Alle prossime elezioni comunali a fianco della candidata sarà infatti presente anche la nuova formazione politica di riferimento dei gruppi parlamentari afferenti a “Cambiamo con Toti” di Giovanni Toti, “IDEA” di Gaetano Quagliarello e “Coraggio Italia” di Luigi Brugnaro.

“Nei giorni scorsi ho incontrato il Senatore Quagliarello, responsabile nazionale di ‘Italia al centro’, che mi ha assicurato pieno sostegno e la volontà di condividere i temi che proporrò con la coalizione agli elettori viterbesi in occasione di questa importante tornata elettorale. – dichiara Laura Allegrini – Con me erano presenti il coordinatore provinciale di ‘Italia al centro’ Francesco Gentili e il coordinatore provinciale di ‘Cambiamo con Toti’ Pietro Lazzaroni”,”Come in altri comuni italiani che andranno al voto il simbolo dei candidati farà esplicito riferimento alla nostra città e sarà ‘Viterbo al centro'”, conclude la candidata a sindaco Laura Allegrini.Alla presentazione dei candidati hanno già assicurato la presenza il consigliere regionale Adriano Palozzi, rappresentante nazionale di Cambiamo e Mario Abbruzzese responsabile regionale di Italia al centro.