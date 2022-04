Sophie Carosi e Matilde Casini sul podio a Roma nel Criterium Regionale di Atletica

NewTuscia – ROMA – Si è svolto a Roma domenica 3 aprile, organizzato dalla FIDAL Lazio, il Criterium Regionale Ragazzi/e campionato dedicato agli under 14 con la presenza di ben 26 squadre complete nei maschi e 30 squadre nelle femmine, che hanno segnato finalmente il rilancio delle attività giovanili, quanto mai penalizzate negli ultimi anni a causa della pandemia.



Presente in gara con moltissime atlete all’esordio anche la formazione viterbese della Finass Assicurazioni Atletica che ha conseguito con le femmine un buon 12° posto nella classifica finale del Criterium. Sul podio al 3° posto Sophie Carosi nel salto in alto con l’ottima misura di 1,37m. e 5° posto nel salto quadruplo con la misura di 11,03m. per Matilde Casini. Le due atlete insieme Margherita Pregagnoli e Caterina Zamboi ( 14^ nel quadruplo con 10,46) ottengono anche un buon risultato nella staffetta 4x100m. Buono anche il risultato di Claudia Iacomelli nella affollatissima gara dei 600m. con ben 187 atlete iscritte e quello nel Vortex con 32,76 di Riccardo Cianchelli. Hanno accompagnato i giovani della Finass nella trasferta romana i tecnici di riferimento della categoria, Umberto Battistin e Federica Gregori, a loro vanno i complimenti del presidente Giuseppe Misuraca.



(G.M.)