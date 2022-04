Rieti. Entra col coltello a serramanico in tribunale: denunciato

NewTuscia – RIETI – Si comunica, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato (che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza) che, nei giorni scorsi i Carabinieri della stazione di Rieti hanno denunciato un 50enne per porto abusivo di armi.



L’uomo, ha provato ad accedere negli uffici del Tribunale di Rieti, ma il metal detector all’ingresso ha segnalato la presenza sulla sua persona di oggetti in metallo.



ll personale addetto alla vigilanza e i militari della Stazione di Rieti, dopo averlo invitato a svuotare le tasche dei pantaloni, lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 19 cm, contestualmente sequestrato, e lo stesso è stato denunciato in stato di libertà a questa Procura della Repubblica.



Nel procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà accertata dal Giudice.