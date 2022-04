Real Azzurra Etruria, buoni gli under

NewTuscIA – BOLSENA – Nasce sotto buona stella di Aprile il percorso salvezza Campionato regionale settore giovanile ASD Real Azzurra Etruria visto che non si realizza nessun arretramento vantaggio acquisito.



Nel Campionato Under 14 i piccoli di coach Gianfranco “Lallo”

Montagnoli escono indenni dallo scontro diretto sul campo civitavecchiese dell’ASD Leoeon (2-2 con reti di Dragos Nechitoae e Alessandro Cappelloni), guadagnando un punto sulla zona retrocessione: si passa da +1 a +2. Sabato 9 Aprile alle ore 15.00 gara casalina al Boario di Acquapendente contro un ASD Aranova che seppur sconfitta a domicilio per 2-1 dalla SSD Jems’s Soccer Accademy rimane undici da alta classifica. Sconfitta indolore sul campo della ASD Cesano (2-1 con rete di Francesco Tomasselli) per la Categoria Under 17 del binomio Tecnico Luca Fortuni-Federico Burla perché rimangono sempre 14 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Domenica 10 Aprile alle ore 10.30 arriverà sul terreno amico di Grotte di Castro una ASDPOL Petriana in pienissima lotta per la vittoria Campionato.



Seppur perdendo per 1-0 sul campo dell’ASD Acquacetosa Centro calcio e rimanendo in zona retrocessione i ragazzi di coach Andrea Colonnelli non vedono allargarsi lo svantaggio sulla zona salvezza diretta (erano e rimangono sempre 2 i punti di svantaggio). In attesa di conoscere la data del recupero del delicato scontro diretto che giocheranno comunque a domicilio sono chiamati ora a preparare la sfida casalinga difficilissima contro la ASDPOL Giovanni Castello. Che dopo essersi imposta con il fiatone per 2-1 sul terreno di gioco della ASD Flaminia Civitacastellana giungerà sicuramente Domenica 10 Aprile alle ore 09.00 al Boario di Acquapendente per confermarsi leaders indiscussa della classifica.



Navigazione perfetta anche se con qualche perturbazione marina dal domare per l’Under 16 provinciale del binomio tecnico Luca Fortuni-Federico Burla visto che riesce a violare per 3-2 (doppietta di Francesco Tomasselli e rete singola di Luca Billi) il non proprio semplice terreno della ASDPOL Fulgor Tuscania. Settimana determinante per agganciare la vetta soprattutto se nel recupero di Mercoledì 6 Aprile si supererà la rognosa ASD Tarquinia calcio sconfitta a domicilio per 3-1 dall’ASD MCO calcio. Sabato 9 Aprile nuovamente in campo al Boario di Acquapendente alle ore 17.30 per affrontare una ASD Vigor Rignano Flaminio che superato a domicilio per 3-0 l’ASD Real Vasanello può presentare più di una difficoltà.