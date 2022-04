Presso l‘Istituto Omnicomprensivo di Orte i ragazzi avviano il giornale d‘Istituto „IOrepOrter“

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Recentemente presso la biblioteca della sede principale dell‘Istituto Omnicomprensivo di Orte, è Stato avviato ufficialmente il lavoro della redazione di IOrepOrter, il neonato giornalino scolastico dell’istituto.

Nell’articolo di Alice Sisto, apparso sul sito dell‘Istituto, sono stati moltissimi i ragazzi che hanno risposto all’appello e si sono presentati in sala con l’euforia giusta per iniziare una nuova avventura esponendo gli aspetti sui quali vorrebbero dare il loro contributo.

Per alcuni di loro il progetto rappresenta un vero e proprio sogno coltivato nel corso degli anni di studio ed hanno colto al volo l’opportunità che si è creata, mettendo a disposizione i propri interessi e la grande voglia di fare.

La professoressa Paola Maruzzi si è occupata di regolare l’incontro e, grazie alla sua esperienza in ambito giornalistico, ha spiegato ai ragazzi le dinamiche della gestione di un blog e le fasi necessarie alla pubblicazione di un articolo; gli studenti hanno mostrato coinvolgimento e partecipazione e hanno proposto diverse idee riguardo le possibili tematiche da affrontare.

Tra queste Alice Sisto riassume „gli eventi culturali e le iniziative della zona, lo sport a livello locale, la recensione di libri e film, rubriche di esperienze personali e l’attualità calata nel contesto che viviamo.“

L’obiettivo, ora, è quello di iniziare al meglio il lavoro sia nel settore della scrittura che in quello fotografico, portando il giornalino a diventare un punto di riferimento sia per gli studenti che per le realtà locali.

Partire con energia ed entusiasmo è fondamentale: IOrepOrter l’ha fatto!