Meteo per Viterbo, Lazio, Italia del 05/04/2022

Viterbo

Sole prevalente nel corso della mattinata, cieli poco nuvolosi al pomeriggio; tempo stabile nel corso della serata con ampi spazi di sereno Temperature comprese tra +2°C e +16°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su gran parte della regione, qualche nube in più al pomeriggio sempre ma senza fenomeni associati. In serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni sulle coste e sulle zone interne.



AL NORD



Al mattino cieli in prevalenza sereni, maggiori addensamenti su Trentino e Friuli. Al pomeriggio isolate nevicate sui rilievi del Trentino oltre i 1900 metri, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con ampi spazi di sereno.



AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio atteso qualche innocuo addensamento tra Lazio e Abruzzo ma senza fenomeni associati. In serata ancora tempo pienamente asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.



AL SUD E SULLE ISOLE



Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni peninsulari, aperture attese tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite; isolate piogge solo sulla Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi ed ancora precipitazioni sulla Sardegna.



Temperature minime in lieve calo al centro-nord, stabili al sud. Massime in generale rialzo su tutta la penisola.

—www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos