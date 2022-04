L’Università di Maribor ospita il Meeting Erasmus+ MEPEV  

NewTuscia – VITERBO – Nei mesi scorsi l’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci è stato teatro della fase d’implementazione del progetto Erasmus+ MEPEV

Il mese di gennaio è stato dedicato al percorso di formazione per gli studenti mediatori. Terminato il corso per i ragazzi mediatori è iniziato il corso per i formatori. Entrambi i corsi si sono sviluppati su 20 ore complessive e nei mesi scorsi abbiamo descritto le finalità negli articoli pubblicati.

Il “Leonardo da Vinci” è l’unico istituto scolastico coinvolto insieme a un gruppo selezionato di partner attivi e competenti del settore: l’istituto capofila turco per la formazione giovani adulti ALTINDAG ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU, ANKARA, due università, una slovena e una turca, e un istituto austriaco per la formazione permanente. L’istituto ITT “Leonardo da Vinci” tra i vari partner è stato scelto per l’attività che da anni svolge nell’ambito del bullismo, nella prevenzione e attuazione di buone pratiche.

In questi giorni si sta svolgendo il Meeting del Progetto Erasmus+ a Maribor. L’Università di Maribor sta ospitando il gruppo dei partner, le colleghe Professoresse Brodo e Paoletti rappresentano l’Istituto diretto dal Prof Luca Damiani in questo penultimo incontro del progetto.

Questo incontro è finalizzato ad organizzare la fase finale di implementazione e la disseminazione. Ogni partner nel proprio ambito deve predisporre forme di diffusione dei contenuti.

Da lunedì il gruppo Erasmus dell’Istituto, i docenti formatori e gli alunni mediatori si attiveranno per organizzare sul nostro territorio degli eventi che comunicheremo ed illustreremo nei prossimi articoli.

Nell’incontro di Maribor, i docenti universitari hanno illustrato gli articoli accademici che saranno pubblicati in riviste specializzate in modo da ampliare l’impatto del MEPEV sull’ambiente accademico e fornire suggerimenti per futuri ricercatori.

Gli articoli accademici derivano dalla ricerca di docenti universitari, sia sloveni che turchi, facendo riferimento alle acquisizioni effettuate durante il progetto, dati e statistiche, quadro giuridico dei paesi, nuova metodologia di approccio ai problemi e ai moduli innovativi di formazione/riabilitazione. Con la pubblicazione di questi articoli si intende garantire che il livello accademico del progetto sia di alta qualità. I prodotti e le idee del progetto saranno promossi nel mondo accademico grazie a questo output e verrà aumentata la consapevolezza accademica delle problematiche e delle possibili strategie di approccio e risoluzione.