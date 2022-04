Il punto sulla 27 giornata di eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Astrea (34 punti) Pomezia (61) rinviata per emergenza covid. Ok la W3 Maccarese (59) che sbanca Vignanello infliggendo un sonoro 3-0 alla Polisportiva Faul Cimini (56) in rete Di Giovanni e doppietta di Damiani nella ripresa. Ok il Civitavecchia (52) che travolge 5-1 il Grifone Gialloverde (0) in rete per i neroazzurri, un autorete, poi Pippi, nella ripresa Bersaglia Panico e Istrante, per gli ospiti D’ Acunzo. Ottavia (22) Certosa (41) termina 1-1 Murri a segno per i locali De carlo per gli ospiti. Boreale Doin Orione (41) Academy Ladispoli (40) termina 2-2,così si dividono la posta in palio al cospetto di in una gara tra due compagini ormai salve, Toscano porta avanti gli ospiti, Petrocchi e Tondi capovolgono la situazione, Pietrobattista pareggia. Parioli (29) Aranova sospesa sul risultato di 2-3. Città Di Cerveteri (33) Atletico Vescovio (18) termina 1-0 in rete Alessio Teti. Fiumicino (33) Campus Eur (32) 0-0.