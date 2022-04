Il punto sulla 23 giornata di promozione

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok la capolista Antica Aurelio (59 punti) che batte 2-1 Borgo Palidoro (20) per i padroni di casa doppietta di Nicolò Rocchi, Tomassetti accorcia le distanze. Il tolfa (50) travolge 3-0 il Passoscuro (16) in rete Roscioli Tiozzo, e Simone Trincia. Ok il Fregene Maccarese (46) che travolge 4-0 il Pianoscarano (15), doppiette di Mariani e Sargolini. Nuovo Borgo san Martino (45) Athletic Soccer Academy (33) 1-1 vantaggio locale con Esposito, poi gli sopiti pareggiamo con Novelli. Fulgur Tuscania (19) Santa Marinella (40) termina 2-2 Belardinelli porta avanti gli ospiti, Scatena pareggia, Pagliuca porta ain vantaggio gli ospiti, Dottarelli sigla il pareggio. Carbognano (38) Pescia Romana (34) Rinviata. Ronciglione United (12) Sorianese (31) termina 1-2 vantaggio locale con Ferri, poi doppietta dell’ ex Andrea Moretti per la compagine di Del Canuto. Montefiascone (26 Canale Monte Rano (28) 1-2 locali in vantaggio con Medori, poi autorete di Jallow e rigore di Polidori.