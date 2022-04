Giampieri-Porri (Tuscia Tricolore-FdI): ““Dotare le scuole di sistemi di ventilazione meccanica per ridurre il contagio da Covid-19”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Promuovere, nelle forme e nelle modalità ritenute opportune, la dotazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata presso gli edifici scolastici sul territorio provinciale al fine di limitare le possibilità di contagio da Covid-19, incrementare la qualità dell’aria e l’efficienza energetica, valutando, inoltre, la promozione di tali impianti di ventilazione anche presso i luoghi di lavoro pubblici: questo l’oggetto di una mozione presentata per richiedere un intervento di Palazzo Gentili negli istituti scolastici di competenza provinciale.

“La Legge di bilancio per il 2022 prevede contributi assegnabili agli enti locali per progetti di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e di efficientamento energetico nelle scuole.

Dato che per l’OMS la ventilazione degli ambienti chiusi è una degli strumenti più efficaci contro il contagio da Covid-19 e che l’Istituto Superiore di Sanità raccomanda di garantire un adeguato ricambio dell’aria in tutti gli ambienti scolastici, al fine di ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici, di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola, chiediamo un impegno della Provincia di Viterbo per l’installazione nelle classi di impianti di ventilazione meccanica controllata che raccolgono l’aria filtrata dall’esterno e che, oltre alla capacità di controllare attraverso sensori i parametri degli agenti inquinanti, hanno anche la funzione di riscaldamento e raffrescamento”.

In questo modo verrebbero garantiti la sanificazione e la filtrazione dell’aria, il controllo costante del livello di umidità e salubrità degli ambienti attraverso il sensore della qualità dell’aria e una maggiore efficienza energetica con la conseguente riduzione dei costi e dei consumi.

“Studi scientifici sulle misure di contrasto al Covid nelle scuole pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Building & Environment mostrano la reale possibilità di controllare il rischio contagio Anche in futuro, dopo il superamento della fase pandemica, rimarrà comunque il problema della salubrità dei luoghi scolastici al chiuso, specie per quelle strutture situate in aree soggette a forte inquinamento atmosferico. Per questo chiediamo al consiglio e al presidente della Provincia l’impegno a promuovere la dotazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata presso gli edifici scolastici sul territorio provinciale e a valutare la promozione di tali impianti di ventilazione anche presso i luoghi di lavoro pubblici”.

Luca Giampieri – Antonio Porri

consiglieri Tuscia Tricolore – FdI