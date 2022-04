Evento inaugurale Associazione “Peter Boom -Viterbo Lgbt+ Ass. Arcigay”

NewTuscia – VITERBO – Ieri, domenica 3 aprile 2022, presso il Mat in Via del Ganfione 16, ha ufficialmente debuttato nella realtà viterbese l’Associazione “Peter Boom Viterbo lgbt+ ass. Arcigay”.

Un atteso ritorno in città per l’Arcigay, che dopo vent’anni riprende le attività di divulgazione, incontro e sensibilizzazione sulle tematiche LGBT+.



L’inaugurazione, ha registrato un sold out di presenze, tutto tranne che scontato in una realtà cittadina come quella di Viterbo, dove la comunità LGBT+ è sempre stata invisibilizzata e circoscritta a piccole realtà, ma che finalmente torna ad avere una propria rappresentaza e un punto di riferimento nel territorio della Tuscia. Durante l’evento i componenti del direttivo e la presidenza hanno avuto modo di presentarsi, spiegando le ragioni che hanno portato alla costruzione di questo ambizioso progetto supportati dal coordinatore regionale Arcigay, nonché Presidente di Arcigay Roma, Francesco Angeli.



Dal palco è stata inoltre ribadita l’enorme importanza che rappresenta la scelta di LazioPride di sdoppiare il pride regionale 2022 e di radunare la comunità LGBT+ prima ad Albano Laziale il 25 giugno e poi a Viterbo il 9 luglio.



Durante il suo discorso, la Presidente, Dott.ssa Virginia Migliore, parlando dell’ass. Peter Boom, ha affermato: “un’associazione che, mi preme sottolineare, é aperta a tutte e tutti coloro che sentono il bisogno di fare la loro parte per il bene della comunità lgbt+ e contribuire al benessere culturale e sociale di tutto il territorio. Una realtà che sarà sempre a favore del confronto e del dialogo perché crede fermamente nel pluralismo delle idee. D’altronde cos’é la comunità lgbt se non l’affermazione e il riconoscimento delle diversità”.



A breve verranno rivelate le prossime iniziative dell’Associazione e anche inaugurate le diverse azioni di divulgazione social, il tutto portato avanti da un direttivo forte, formato da giovani professionisti attivi in diversi ambiti socio-cultirali.



PETER BOOM Viterbo lgbt+ ass. Arcigay