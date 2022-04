Avviso pubblico contributi cultura e spettacolo Comune Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Contributi iniziative culturali e di spettacolo, periodo aprile-ottobre 2022, ancora qualche giorno per partecipare all’avviso pubblico, emanato dal III Settore – servizio Cultura del Comune di Viterbo. Per la presentazione delle proposte c’è tempo fino alle ore 12 del giorno 11 aprile 2022. L’avviso riguarda la definizione di graduatorie di proposte relative a iniziative culturali e di spettacolo da realizzarsi esclusivamente sul territorio comunale nel periodo aprile/ottobre 2022 (teatro, musica, danza, cinema, spettacolo dal vivo, arti visive, espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, cultura classica, ricerca storica, lettura, letteratura, temi di attualità, eccetera).



Tale avviso pubblico, non riguardante le feste patronali, prevede lo stanziamento di euro 120 mila. La richiesta può essere presentata da associazioni, cooperative a mutualità prevalente, fondazioni e altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità cittadina. La richiesta di partecipazione all’avviso dovrà pervenire entro le ore 12 del prossimo 11 aprile esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it secondo le modalità indicate nel provvedimento. L’avviso pubblico fa seguito alla delibera n. 32 del 24/2/2022 adottata dal commissario straordinario Antonella Scolamiero – con i poteri della Giunta – con la quale è stato formulato l’indirizzo per la concessione di contributi destinati a iniziative culturali e di spettacolo riguardante il suddetto periodo.

Le iniziative saranno valutate da una apposita commissione che redigerà la graduatoria. La stessa sarà pubblicata sul sito istituzionale entro il mese di aprile 2022. Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo cultura@pec.comuneviterbo.it o contattare i seguenti numeri: 0761 348375 – 0761 348351 – 0761 348385.

La versione integrale dell’avviso pubblico (con modello di partecipazione e di rendicontazione) è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione Settori e uffici – settore III – avvisi pubblici cultura – turismo – sport oppure direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-contributi-cultura-e-spettacolo-2022/ .