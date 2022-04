Una Viterbese grintosa ferma sul pareggio una fortissima Reggiana

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese è riuscita, anche con una formazione molto rimaneggiata per via delle molte assenze dovute alle squalifiche di Mungo e Iuliano e di Megelaitis (quest’ultimo per infortunio), a fermare, anche con un pizzico di fortuna, la forte compagine della Reggiana, bloccandola sul 2-2 dopo essere andata per ben due volta in svantaggio. Sempre ad opera di Zamparo autore di una bella doppietta. Nel dopo partita soddisfazione in casa gialloblù per il prezioso punto conquistato e rammarico in casa Reggiana per l’occasione sfumata, vista la sconfitta concomitante per 1-0 della capolista Modena sul campo della Pistoiese.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Fumagalli, Martinelli, Ricci, Urso, Volpicelli, Adopo, D’Ambrosio, Polisori, Calcagni, Semenzato, Alberico

A disposizione di Mr.Alessandro Dal Canto: Bisogno, Polito, D’Uffizi, Aromatario, Pavlev, Bianchimano, Natale, Marenco, Maffei

REGGIANA: Venturuni, Contessa, Rozzio, Rossi, Cigarini, Luciani, Arrighini, D’Angelo, Zampoaro, Cauz, Lanini.

A disposizione di Mr. Aimone Diana: Voltolini, Camigliano, Rosafio, Scappini, Neglia, Libutti, Radrezza, Cremonse, Porcino, Guglielmotti, Sciaudone.

Arbitro: Signor Mario Saia di Palermo

Assistenti: Signori Massimiliano Bonomo di Milano e Stefano Camilli di Foligno

Quaro Uomo: Davide Galiffi di Alghero

Note: Pomeriggio freddo e ventoso, terreno in buone condizioni pubblico intorno alle 1500 spettatori con 200 tifosi della Reggiana presenti in curva Sud.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 3° conclusione dalla distanza di Volpicelli della Viterbese, che si perde a lato della porta emiliana.

Al 5° bella azione di Semenzato della Viterbese, che serve in profondità Polidori che viene anticipato di un soffio dal portiere della Reggiana in uscita.

All’11° conclusione della Reggiana da parte di D’Angelo, da posizione decentrata la palla si perde alta sopra la traversa.

Al 13° traversone in area dalla fascia destra di Volpicelli, il pallone attraversa tutta l’area di rigore della Reggiana, senza che nessun giocatore della Viterbese riesca a raccogliere l’invitante pallone.

Al 25° colpo di testa di Arrighinidella Reggiana, parato dal portiere della Viterbese.

Al 28° Viene ammonito per proteste Mr.Dal Canto della Viterbese.

Al 29° calcio d’angolo per la Reggiana: si accende una mischia il pallone.

Al 37° la Reggina passa in vantaggio con Zamparo che indovina da posizione angolata mettendo in rete.

La Viterbese accusa il colpo e la Reggiana conquista ben tre angoli consecutivi.

Al 40° la Viterbese conquista un corner. Pallone scodellato in area da Volpicelli, ma la palla viene abbrancata in presa da Venturi, portiere della Reggiana.

Al 41° grande parata del portiere della Viterbese Fumagalli su tiro di Arrighini dal limite.

Al 43° tiro dai 20m di Alberico della Viterbese, che si perde alto sopra la traversa.

La prima frazione di gioco termina con la Reggiana in vantaggio per 1-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO



Al 2° la Viterbese pareggia con Volpicelli, bravo ad incunearsi in area granata anticipando il portiere della Reggiana e mettendo in rete; il Rocchi esplode.

La Reggiana attacca a pieno organico.

All’8° tiro di Volpicelli della Viterbese che si perde alto sopra la traversa.

Al 10° la Reggiana si riporta in vantaggio con Zamparo che servito in area di rigore della Viterbese, concludeva in porta. Il portiere della Viterbese era riuscito a respingere corto, ma Zamparo metteva in rete.

Al 12° la Viterbese pareggia con Polidori che viene servito in area di rigore da Calcagni, Polidori lascia partire un fendente che non lascia scampo al portiere granata.

Al 18° la Reggiana colpisce un palo con Lanini, con un tiro dai 20m contro il portiere Fumagalli.

Al 21° viene ammonito Semenzato per una entrata dura, ma viene ammonito Lanini della Reggiana per proteste.

Al 24° cambio nella Reggiana: escono Luciani e D’Angelo; per Libutti e Rosafio.

La Reggiana attacca con tutti i propri effettivi.

Al 31° viene ammonito Rozzio della Reggiana per fallo da dietro su Polidori.

Al 32° cambio nella Reggiana: esce Rossi ed entra Sciaudone.

Al 33° viene ammonito Ricci della Viterbese per fallo su Zamparo.

Al 34° grande puniizone di Lanini e grande parata del portiere della Viterbese Fumagalli.

Al 35° cambio nella Viterbese: esce Volpicelli; al suo posto entra Bianchimano.

Al 36 corner per la Reggiana senza esito, la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 37° viene ammonito per la Reggiana Arrighini, per un fallo di mano volontario.

Al 40° corner per la Reggiana senza esito, il pallone si perde sul fondo.

Al 41° cambio nella Reggiana: esce Lanini per Scappini.

Al 42° viene ammonito Alberico della Viterbese per una trattenuta.

Al 43° Reggiana vicina al 3-2, ma il colpo di testa manda a lato.

Al 44° cambio nella Viterbese: esce Alberico, autore di una buona prestazione; al suo posto entra Maffei.

Al 45° la Reggiana vicina al vantaggio per 3-2 con Zamparo servito in area di rigore della Viterbese da pochi metri, ma di testa manda fuori divorandosi una rete fatta.

Al 46° la Viterbese effettua una sostituzioine: esce Polidori e al suo posto entra D’Uffizi.

Al 47° altro cambio nella Viterbese: esce Urso; al suo posto entra Pavlev.

Al 48° Viene espulso Rozzio difensore della Reggiana per doppia ammonizione per un brutto fallo da dietro su Bianchimano.

Al 49° Viterbese vicina al vantaggio con D’Uffizi che non riesce a mettere in porta.

Al 49° palo di Lanini della Reggiana in mischia poi la difesa della Viterbese allontana la minaccia.

La partita finisce 2-2 e la Viterbese conquista un punto pesantissimo in chiave salvezza.

RISULTATI DELLA 35° GIORNATA

ANCONA-MATELICA-GUBBIO 0-2

CESENA-VIRUS ENTELLA 1-0

GROSSETO-SIENA 0-0

IMOLESE-FERMANA 1-1

LUCCHESE-PESCARA 2-1

PISTOIESE-MODENA 1-0

TERAMO-CARRARESE 2-1

VJS PESARO-MONTEVARCHI 2-0

VITERBESE-REGGIANA 2-2

PONTEDERA-OLBIA

CLASSIFICA

MODENA 81

REGGIANA 77

CESENA 63

VIRTUS ENTELLA 59

PESCARA 58

ANCONA-MATELICA 50

GUBBIO 50

VJS PESARO 44

LUCCHESE 44

CARRARESE 42

TERAMO 41

PONTEDERA 41

SIENA 39

MONTEVARCHI 38

OLBIA 38

PISTOIESE 35

FERMANA 35

VITERBESE 35

IMOLESE 31 (-2)

GROSSETO 30

PROSSIMO TURNO

CARRARESE-LUCCHESE

OLBIA-VJS PESARO

SIENA-ANCONA-MATELICA

MONTEVARCHI-CESENA

FERMANA-REGGIANA

GUBBIO-PISTOIESE

MODENA-IMOLESE

PESCARA-GROSSETO

TERAMO-PONTEDERA

VIRTUS ENTELLA-VITERBESE