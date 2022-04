Passo Corese – I Carabinieri arrestano un sessantatreenne con 50 grammi di hashish e capi di abbigliamento contraffatti

NewTuscia – Passo Corese – Si comunica, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei dirifti dell’indaeato (che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza) che, neigiorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno arrestato un sessantatreenne del luogo, nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacentie introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

l militari, che da qualche giorno tenevano d’occhio l’uomo sospettato di detenere, a fini di spaccio, sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare d’iniziativa, rinvenendo 50 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e la somma di 500 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Nell’appartamento erano custoditi anche diversi capi d’abbigliamento (giacche, felpe, pantaloni e piumini) con marchi e segni distintivi di noti brond nazionali ed esteri, risultati contraffatti. Tutto il materiale rìnvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro giudiziario.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, dopo il fotosegnalamento, è stato denunciato in stato di arresto a questa Procura della Repubblica di Rieti e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Nel procedinìento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussastenza della responsabilità penale sarà accertata dalGiudice.

