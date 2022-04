La decima dell’Ecosantagata, 3-0 anche alla Sir Perugia

NewTuscia – Civita Castellana – Continua il sogno dell’Ecosantagata Civita Castellana. I rossoblù battono 3-0 anche la Sir Safety Monini Perugia, nel recupero della dodicesima giornata di serie B, infilando la decima vittoria consecutiva.

Al Palasmargiassi delle grandi occasioni, l’Ecosantagata scende in campo con capitan Buzzelli opposto, Cordano alzatore, Genna e Petri schiacciatori, Simoni e Antonini centrali e Pasquini libero. Durante la partita spazio anche per Pollicino e Buzzao.

Partenza di gara equilibrata, fino a circa metà del primo set, poi l’Ecosantagata prende il volo e allunga a +6. Da lì in poi per i padroni di casa sembra tutto facile e il game si chiude sul 25-15 per Civita Castellana.

Cambio di campo, ma la musica non cambia. La Sir resta in partita per la prima fase del set, ma poi è costretta a cedere al break dell’Ecosantagata, di nuovo in allungo a +5. I rossoblù giocano in maniera perfetta in tutti i fondamentali, dalla ricezione all’attacco, passando per la distribuzione dei palloni di Cordano, sempre molto difficile da marcare. Una volta spezzato l’equilibro, l’Ecosantagata procede a vele spiegate verso il 2-0, che arriva col punteggio di 25-18.

Nel terzo set la Sir Perugia mette in campo il suo massimo sforzo per riaprire la partita. Gli ospiti combattono con grinta e orgoglio, comandando il gioco per diverse fasi del set. Ma ancora una volta nella fase centrale del game arriva il cambio di passo dell’Ecosantagata, che, senza perdere la lucidità e farsi sopraffare dalla foga, continua a martellare col suo gioco e si riporta in vantaggio. La Sir finisce per arrendersi sul parziale di 25-19, che assegna la vittoria per 3-0 all’Ecosantagata.

Si tratta della decima vittoria consecutiva, tutte per 3-0, per la squadra di Civita Castellana. Con quattro partite ancora da disputare, i ragazzi di coach Beltrame continuano a viaggiare spediti verso un posto ai playoff promozione.

Ecosantagata Civita Castellana – Sir Safety Monini Perugia 3-0 (25-15; 25-18; 25-19)

Ecosantagata Civita Castellana