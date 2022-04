Sorpresi a spacciare nonostante i domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo hanno effettuato un servizio di osservazione e controllo nel centro della città, finalizzato a prevenire e reprimere reati di criminalità comune, ed hanno sorpreso osservando alcuni soggetti un particolare movimento all’ interno di un’ abitazione dove erano in detenzione domiciliare due coniugi di origini dominicane.



Continuando l’osservazione i Carabinieri si sono convinti che i due soggetti nonostante in regime detentivo continuassero a spacciare, e supportati da unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Santa Maria di Galeria hanno deciso di entrare nell’ abitazione e perquisirla. Al termine della perquisizione i Carabinieri con l’ aiuto dell’unità cinofila hanno trovato nell’ abitazione un involucro con 65 grammi di cocaina e 12 grammi di hashish divisa in dosi, quindi immediatamente i due coniugi sono stati dichiarati in arresto per spaccio e condotti in caserma in regime detentivo.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono effettuate indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.