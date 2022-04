Orte. In cattedrale domenica 10 aprile il Rotary promuove il «Concerto per la Pace tra i Popoli: arie sacre in Quaresima»

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Domenica delle Palme 10 aprile alle ore 18 la Basilica Cattedrale di Orte ospiterà il « Concerto per la Pace tra i Popoli: arie sacre in Quaresima » .

L’evento musicale è stato promosso dal Club Rotary Passport Italia District 2080, dal Rotary Club Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Rotary Distretto 2080, del Comune di Orte, delle Confraternite Riunite e dell’Associazione Incontri Mediterranei, con la preziosa ospitalità del parroco don Maurizio Medici.

Domenica 3 aprile il maestro Gianmario Cavallaro condurrà una prima ricognizione e prova dell’Organo Storico nella tarda mattinata, in particolare per testare i particolari registri dello strumento con le musiche che saranno eseguite durante il Concerto della domenica delle Palme.

Gli organizzatori hanno voluto associare attraverso la musica sacra l’ aspirazione profonda dei popoli al dialogo tra i belligeranti, per giungere quanto prima alla Pace nella martoriata Ucraina.

Il maestro Gianmario Cavallaro, socio del Rotary Passport. 2080, direttore d’orchestra e appassionato cultore della musica degli organi storici ha accolto con entusiasmo, insieme al soprano Victoria Shapranova l’invito a dedicare alla Pace e alla concordia tra i popoli il concerto con al centro l’Organo storico della cattedrale di Orte che riassume la storia della musica organistica, fondendo alcune componenti dello strumento rinascimentale del 1582 con il nuovo organo barocco del 1721.

Va ricordato che la nuova Cattedrale, realizzatadopo la demolizione dell’antico tempio preesistente, fu consacrata domenica nove novembre 1721 con una messa pontificale, officiata dal Vescovo Giovan Francesco Tenderini.

La sua costruzione era iniziata sei anni prima, alla fine di maggio del 1715. La Cattedrale custodisce al suo interno un vero gioiello, di cui si può godere ancora oggi. Il,vecchio tempio era dotato di un organo realizzato da Domenico Benvenuti da Roma, nel 1582. Per adeguarlo alle nuove esigenze si decise di conservarlo e ampliarlo con nuovi registri. Di questo fu incaricato nel 1721 Domenico Densi, di Terni. Il risultato è stata una stupenda commistione tra rinascimento e barocco. Lo strumento è stato restaurato, per iniziativa della banda musicale e del comune di Orte, venti anni fa.

Nel corso del Concerto per la Pace verrà offerta ai presenti la riflessione lungimirante di un apostolo,della Pace e del dialogo tra i popoli, Giorgio La Pira, sindaco di Firenze che organizzò negli anni 50 del Novecento, durante la Guerra Fredda i Colloqui Mediterraneo tra i sindaci delle città di Oriente e Occidente: ispirò alleanze tra città con il motto unire le città per unire le nazioni: « nessuno ha il diritto di distruggere le città: dobbiamo conservarle, integrarle e ritrasmetterle alle generazioni future. La ricerca della Pace e dell’armonia va edificata non solo nella cura della singola persona, ma deve trasparire anche dagli edifici .. occorre creare un grande ponte di preghiera tra Occidente e Oriente per sostenere la grande edificazione di Pace nella quale tutti siamo impegnati … il nostro comune programma costruttivo deve essere: dare ai popoli la Pace, costruire case, fecondare i campi, aprire officine, scuole e ospedali, ricostruire ed aprire dovunque le chiese e le cattedrali. Perché la Pace deve essere costruita ad ogni livello della realtà umana: economico, sociale, politico, culturale e religioso. Soltanto così il nostro ponte di Pace tra Oriente e Occidente diventerà incrollabile !

Il concerto per la Pace predisporrà la comunità a vivere la settimana santa e la Pasqua con il migliore auspicio di una riconquistata Pace tra i Popoli.

CATTEDRALE di ORTE

domenica 10 aprile 2022 ore 18.00

ARIE SACRE per la QUARESIMA

ORGANO E SOPRANO

GIANMARIO CAVALLARO Organo

VICTORIA SHAPRANOVA Soprano

PRELUDIO e FUGA in Re min. G.Simon

VIDIT SUUM DULCEM NATUM G.B. Pergolesi

SONATA in MI minore F.Gasparini

BIST DU BEI MIR J.S. Bach

TOCCATA in Re minore D. Zipoli

DIGNARE o DOMINE G.F. Handel

ALLEGRO B. Galuppi

PIETA’ SIGNORE A. Stradella

GRAND JEU J.A. Guilain

DOMINE DEUS Agnus Dei A.Vivaldi

PLEIN JEU in Sol minore L.N.Clerambault

FACUT PORTEM CHRISTI.. G. Rossini

SARABANDA in Re min G.F. Handel

AVE MARIA G. Caccini