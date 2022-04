La Querciaiola corsara con la Torrese

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Tre punti Querciaola per corroborare una classifica che fa però ancora rima con play-out. Prima della rete sbloccagara su rigore di Gentili, l’undici di Alessandro Corradini spinge sull’acceleratore con le conclusioni di Andreoli, Gentili, Mattia Corradini (traversa su punizione) e Lupieri. Poi solo due intuizioni in avanti finalizzate comunque al 100% da Ingenito e Gori. Solita prova di robusto orgoglio della Torrese. Al 47° del primo tempo spetta a Daffeh fara la cosa più bella della partita (staffilata da fuori area che và a morire sull’angolo alto di destra della porta difesa da Marcomigni). Solo pochi minuti per Gianluca Bisti (dopo 15 minuti costretto ad abbandonare il campo per infortunio) ma tempo sufficiente per impegnare da fuori area Marcomigni. Sfortunato Evangelisti al 29° della ripresa. Che mette in rete la palla che avrebbe potuto riaprire la gara ma si vede annullare la rete dell’arbitro che ravvisa un fallo dei padroni di casa in mischia. Ed al quarto minuto di recupero Andrea Bisti impegna dalla distanza Marcomigni.



CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE B)

DICIANNOVESIMA GIORNATA (SABATO 02 APRILE 2022)

ASD TORRESE – ASD AURORA QUERCIAOLA SRL 1-3

(PRIMO TEMPO 1 -2)

ASD TORRESE: Pifferi, Zannoni, Magrini, Lupi, Chunjiong, Ghinassi, Sidime (18° st Evangelisti), Gianluca Bisti (15° pt Barna), Macalou, Daffeh, Andrea Bisti

A DISPOSIZIONE: Magini

ALLENATORE: Manucci

ASD AURORA QUERCIAOLA SRL: Marcomigni, Gori, Spagna, Mattia Corradini, Natale, Ingenito, Lupieri, Gentili, Taratufolo, Cecchini (38° st Marcoccia), Andreoli (31° st Radicetti)

A DISPOSIZIONE: Cavalieri, Vispi, Pallotta, La Perna

ALLENATORE: Alessandro Corradini

ARBITRO: Giovannino Marseglia di Civitavecchia

MARCATORI: 27° pt Gentili (AQ), 46° pt Ingenito (AQ), 47° pt Daffeh (AT), 22° st Gori (AQ)