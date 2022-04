La Maury’s Com Cavi Tuscania ospita Shedirpharma Massa Lubrense

NewTuscia – TUSCANIA – Torna la serie A3 Credem Banca a Montefiascone. La Maury’s Com Cavi Tuscania in campo domani alle 18 per affrontare Shedirpharma Massa Lubrense nell’incontro valido per la dodicesima

giornata di ritorno del girone blu.

I campani, attualmente ottavi in classifica con 29 punti ad un passo dalla qualificazione ai play-off promozione, vengono da tre sconfitte consecutive (Modica, Galatina e Aci Castello), rimediate dopo aver collezionato ben cinque vittorie di fila con Casarano, Sabaudia, Marigliano, Marcianise e Ottaviano, e perso le prime due di ritorno con Aversa e Lecce.

“Massa Lubrense è una squadra con obiettivi ben diversi dai nostri -afferma Federico Rossatti, laterale bianco azzurro. Una squadra che fa del muro-difesa il fondamentale di riferimento, che porta degli scambi lunghi e quindi bisogna avere molta pazienza; una squadra che si affida a un gioco omogeneo distribuito tra Lugli, l’opposto, e gli schiacciatori Fantauzzo e Sorrenti. Anche il giovane che è entrato l’ultima volta, Peripolli, ha dimostrato di essere uno schiacciatore da rispettare e temere. Per quanto riguarda noi, nonostante il lungo periodo di difficoltà stiamo sempre riuscendo ad ottenere buoni risultati e affronteremo con la giusta determinazione anche questa partita in casa dove sappiamo avere un uomo in più”.

La Maury’s Com Cavi Tuscania è seconda in classifica con 47 punti, dietro la capolista Aversa, in compagnia di Lecce e Aci Castello.

La probabile formazione degli ospiti: Illuzzi al palleggio in diagonale con Lugli, Deserio e Pilotto al centro, Fantauzzo e Sorrenti in posto quattro, Denza libero.

A dirigere l’incontro i signori Alessandro Oranelli e Simone Fontini. Fischio di inizio alle ore 18. Diretta Legavolley.tv