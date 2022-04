Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C dalla 32°Giornata alla 34° e presentazione delle partite

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Il Monterosi di Mr.Leonardo Menichini, dopo aver espugnato con un secco 2-0 il difficile campo della Turris, ha rifilato un secco 3-0 tra le mura amiche alla Juve Stabia, dopo una grande prestazione dove a fare la parte del leone è stata la coppia d’attacco Costantino-Artistico, con il primo a recitare la parte del mattatore compiendo una bella tripletta ai danni della Juve Stabia. Nella 34° giornata i biancorossi del Monterosi, sono stati fermati in casa sullo 0-0 dal fanalino di coda della Vibonese. Il Monterosi forte dei sui 44 punti conquistati può guardare al futuro con ottimismo strizzando un occhio anche alla zona Play-Off visto che la salvezza è stata acquisita.

Domani la formazione biancorossa della bassa Tuscia sarà impegnata in trasferta sul campo del Catanzaro, attualmente secondo in classifica: all’andata allo stadio Rocchi finì in parità 1-1 con molte polemiche.

Gli attaccanti del Monterosi in azione in una fase di gioco allo stadio Rocchi di Viterbo



Il Catanzaro di Mr.Vivarini è reduce dal successo esterno per 3-2 sul campo del Messina e dal successo interno per 2-0 sulla formazione campana della Turris per poi essere fermato 1-1 sul campo della Juve Stabia; i giallorossi puntano a mantenere il secondo posto in classifica di fondamentale importanza in chiave Play-Off.

L’Avellino una delle Big di questo girone, dopo aver espugnato il campo del Taranto per 1-0 è stato fermato in casa dal Messina sul risultato di 1-1, per andare a vincere di misura in trasferta 1-0 sul difficile campo del Picerno 1-0. I biancoverdi saranno impegnati in casa nel posticipo del lunedì sera con la Turris.

Il Palermo in lotta per le prime posizioni è stato fermato in casa sul pareggio 1-1 dalla Fidelis Andria, per poi essere nuovamente fermato sul pari in trasferta sul campo del Potenza per 2-2 e dalla stessa Paganese sempre in trasferta sul 2-2.

I rosanero del Palermo, ospiteranno allo stadio Barbera il Picerno, con il chiaro intento di tornare alla vittoria per cercare di guadagnare posizioni in classifica. Il Foggia, attualmente al 7° posto in classifica a quota 53 punti, ha prima espugnato con un secco 4-1 il campo della Paganese, per poi rifilare un 5-1 in casa al Catania riuscendo poi a ripetersi sempre tra le mura amiche con un altro pesante 5-2 rifilato al Campobasso. I rossoneri del Foggia sono in salute in questo scorcio di campionato e puntano a scalare la classifica e saranno ospiti sul campo del fanalino di coda Vibonese, reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo del Monopoli, dalla sconfitta interna per 1-0 ad opera della capolista Bari e dal buon pareggio a reti inviolate sul campo del Monterosi.

Il Monopoli, altra protagonista di questo girone C della Serie C, dopo il successo per 3-0 sulla Vibonese, (deve ancora recuperare la gara in trasferta con il Taranto in programma il 6 Aprile prossimo) è riuscita ad imporsi tra le mura amiche con un secco 3-1 sul Potenza.

I biancoverdi pugliesi stazionano al terzo posto a quota 59 punti in coabitazione con l’Avellino, e saranno ospiti sul campo della Paganese in una gara che si prospetta difficile in quanto i campani in lotta per la salvezza sono reduci dalla pesante sconfitta per 4-1 in casa con il Foggia e dalla sconfitta per 1-0 sul campo della Fidelis Andria e dal pareggio interno per 2-2 con il Palermo. Visto il loro attuale quart’ultimo posto a quota 33 punti non possono fare passi falsi. La Virtus Francavilla di Mr.Taurino prosegue il suo cammino in zona Play-Off, è reduce dal pari a reti inviolate 0-0 sul campo del Latina e dalla sconfitta interna per 1-0 ad opera del Picerno e dovrà giocare il 13 Aprile prossimo sul campo della Turris: una gara che si prospetta insidiosa.

La Capolista Bari, con 10 lunghezze di vantaggio sul Catanzaro con i suoi 72 punti in classifica, è reduce da una serie di risultati positivi come il successo per 1-0

sulla Juve Stabia, prezioso in chiave primato, dal successo sempre di misura per 1-0 sul campo della Vibonese, per poi essere stato fermato in casa nel Derby con la Fidelis Andria sullo 0-0.

Domani il Bari sarà impegnato nella insidiosa trasferta sul campo del Latina, compagine neroazzurra pontina che proviene da una serie di risultati altalenanti come il pari interno 0-0 con la forte Virtus Francavilla, dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Campobasso e dalla battuta a vuoto per 1-0 sul campo del Messina. Il Bari è ad un passo dalla promozione e servirà raccogliere qualche punto nel finale senza perdere nelle restanti gare.

Il Catania, nobile decaduta di questo girone C dopo il pari interno per 1-1 con il Campobasso, ha subito una pesante sconfitta per 5-1 sul campo del Foggia e deve recuperare la partita in programma il 13 Aprile con il Taranto tra le mura amiche. Un Catania che domani deve rendere visita ad un Potenza invischiato nella lotta per non retrocedere, che ha vinto sul campo del Picerno 1-0, ha fermato sul 2-2 il Palermo in casa ed ha perso per 3-1 sul campo del Monopoli e non può permettersi di perdere altri punti in chiave salvezza; quindi una gara difficile per il Catania.

Infine per chiudere l’analisi del girone parliamo del Taranto che, dopo aver incassato la sconfitta interna per 1-0 ad opera dell’Avellino, dovrà recuperare la partita in casa con il Monopoli in un Derby previsto per il 6 Aprile prossimo e giocare in trasferta la partita con il Catania il 13 Aprile prossimo. Domani i rossoblù pugliesi del Taranto dovranno vedersela in casa con la Juve Stabia l’imperativo in cas tarantina è quello di vincere la gara per cercare di non essere risucchiati nel vortice della zona Play-Out.

RISULTATI DELLA 32° GIORNATA

MESSINA-CATANZARO 2-3

TARANTO-AVELLINO 0-1

PALERMO-FIDELIS ANDRIA 1-1

MONOPOLI-VIBONESE 3-0

PICERNO-POTENZA 0-1

BARI-JUVE STABIA 1-0

CATANIA-CAMPOBASSO 1-1

LATINA-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

PAGANESE-FOGGIA 1-4

TURRIS-MONTEROSI 0-2

RISULTATI DELLA 33° GIORNATA

AVELLINO-MESSINA 1-1

CAMPOBASSO-LATINA 2-0

FIDELIS ANDRIA-PAGANESE 1-0

FOGGIA-CATANIA 5-1

MONTEROSI-JUVE STABIA 3-0

POTENZA-PALERMO 2-2

VIBONESE-BARI 0-1

CATANZARO-TURRIS 2-0

VIRTUS FRANACAVILLA-PICERNO 0-1

TARANTO-MONOPOLI SI GIOCHERA’ IL 6 APRILE 2022

RISULTATI DELLA 34° GIORNATA

MESSINA-LATINA 1-0

MONTEROSI-VIBONESE 0-0

PICERNO-AVELLINO 0-1

FOGGIA-CAMPOBASSO 5-2

JUVE STABIA-CATANZARO 1-1

MONOPOLI-POTENZA 3-1

PAGANESE-PALERMO 2-2

BARI-FIDELIS-ANDRIA 0-0

TURRIS-VIRTUS FRANCAVILLA SI GIOCHERA’ IL 13 APRILE 2022

CATANIA-TARANTO SI GIOCHERA’ IL 13 APRILE 2022.

CLASSIFICA

BARI 72

CATANZARO 62

AVELLINO 59

MONOPOLI 59

PALERMO 57

VIRTUS FRANCAVILLA 55

FOGGIA 53 (-2)

PICERNO 46

TURRIS 44

MONTEROSI 44

LATINA 44

CATANIA 43 (-2)

CAMPOBASSO 40

TARANTO 36

MESSINA 36

PAGANESE 33

POTENZA 32

FIDELIS ANDRIA 29

VIBONESE 20

PROSSIMO TURNO

PAGANESE-MONOPOLI

CATANZARO-MONTEROSI

PALERMO-PICERNO

FIDELIS ANDRIA-MESSINA

LATINA-BARI

POTENZA-CATANIA

TARANTO-JUVE STABIA

VIBONESE-FOGGIA

VIRTUS FRANCAVILLA-CAMPOBASSO

AVELLINO-TURRIS SI GIOCHERA’LUNEDI 4 APRILE.