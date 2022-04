I cinesi declinano l’acquisto del centro storico di Viterbo…il pesce d’aprile di newtuscia.it

NewTuscia – VITERBO – Abbiamo ricontattato i nostri referenti cinesi e, clamorosamente, rinunciano ad acquistare il centro storico di Viterbo e ad impiantarci i loro fast food in ogni angolo. Allo stesso modo salta l’ipotesi del candidato sindaco della cordata cinese per il Comune di Viterbo…



Il pesce d’aprile di NewTuscia.it non è stato da molti capito, da qualcuno sì, ad altri è rimasto il dubbio. Sui social si sono moltiplicati i commenti su chi è rimasto senza parole, chi pensava il fatto possibile perché i cinesi “si comprano tutto”, chi ha parlato subito di pesce d’aprile e chi ha quasi “insultato” la notizia.



La fantomatica cordata cinese riporta il nostro pesce d’aprile ad indirizzarsi verso il centro storico di Viterbo. E non è la prima volta. Anche nel 2018 fece furore il pesce d’aprile su George Clooney che, poco dopo avere girato le prime scene sulla Seconda Guerra Mondiale a Viterbo, avrebbe deciso di comprare una palazzina a San Pellegrino e di trasferirsi da noi.

Ebbene. Questa volta non siamo stati da meno. Solo che i diretti interessati sarebbero stati dei cinesi facoltosi con mire anche politiche, candidandosi uno di loro come Sindaco di Viterbo a “garanzia” degli investimenti milionari promessi…



Qualche risata fa bene in un periodo come quello che stiamo vivendo…