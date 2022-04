Graffignano, incendio a via Appello, ma nessun ferito

NewTuscia – GRAFFIGNANO – Nel primo pomeriggio, nel comune di Graffignano, il corpo provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per un incendio in un palazzo. L’immobile in questione si trova in Via Appello ed è composto da due piani. Le fiamme, probabilmente scatenate dal camino, che era acceso, hanno interessato soltanto il piano terra dell’appartamento, coinvolgendo soggiorno e cucina. Il fumo ha invaso completamente il piano superiore, obbligando i VVF a dichiarare inagibile l’immobile, oltre a veder completamente distrutto buona parte del mobilio al piano terra. Delle sei persone residenti nella casa, nessuna è rimasta ferita; tutte sono riuscite ad uscire da sole. Soltanto una persona è stata ricoverata in via preventiva, poichè, al momento dell’incendio, si trovava al piano superiore. Sul posto erano presenti anche il corpo dei Carabinieri e il sindaco del comune.

M.M.