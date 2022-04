Correre tra storia e natura in scenari mozzafiato: a Tarquinia il Trail degli Etruschi

NewTuscia – TARQUINIA – La bellezza di un paesaggio mozzafiato, tra i tesori della natura e quelli archeologici della storia; l’entusiasmo di una mattinata di sport, aggregazione, competizione e divertimento; la sfida con se stessi e con i compagni di running sui saliscendi della Tuscia: domenica 10 aprile a Tarquinia si corre la terza edizione del Trail degli Etruschi, e le terre che ospitarono l’antica civiltà etrusca sono pronte ad accogliere gli atleti in una mattinata di sport e spettacolo.

Quindici kilometri per completare un anello di sterrati che ha il suo centro in località Turchina, tra i prati e le macchie del territorio tarquiniese, per un dislivello totale di 280 metri. Alle 8 il ritrovo, ritiro del pettorale e del pacco gara (con maglia personalizzata per i primi 150 iscritti), per poi dare il via alla prova competitiva, alle 10, assieme alla prova non competitiva da completare di corsa o in fitwalking. Al traguardo, premi per le prime tre donne e i primi tre uomini assoluti (trofeo e pacco di prodotti delle aziende agricole del posto) e per i primi cinque di ognuna delle sei categorie maschili e 4 femminili. Medaglia ricordo per tutti. Premio anche per la società con più atleti iscritti.

Alle 9, invece, al via la passeggiata per famiglie, circa 9 kilometri a passo lento con la guida del CAI – Club Alpino Italiano, sui percorsi della zona.

Ci si può iscrivere inviando una mail a segreteria@montaltosport.it (allegando copia del certificato medico agonistico per atletica leggera o copia della tessera societaria, assieme alla copia del bonifico) oppure tramite le società, che possono inviare un elenco di atleti su carta intestata a firma del Presidente, con dichiarazione di regolare tesseramento e certificazione medica, allegando copia del bonifico.

La quota di iscrizione è di 13 euro entro l’8 aprile 2022, ultimo giorno per iscriversi: il pagamento va effettuato con bonifico bancario intestato a Polisportiva Montalto, iban IT66Z0306973150100000000309. Per la camminata, invece, partecipazione a offerta libera con possibilità di iscriversi anche sul posto. Alla luce del nuovo Protocollo Uisp in vigore dal primo aprile 2022, per le gare di Atletica Leggera non sarà più richiesto nessun tipo di green pass e non sarà più richiesta l’autocertificazione.

La terza edizione del Trail degli Etruschi, inserita nel trofeo Tuscia Trail, segna anche il debutto assoluto del Trofeo Lucio Loreti, che raccoglie quattro differenti appuntamenti sportivi a Tarquinia nel corso di tutta la stagione.

Il Trail degli Etruschi è organizzato da Asd Etruschi Runners con la collaborazione tecnica della Polisportiva Montalto, il patrocinio del Comune di Tarquinia e dell’Università Agraria, in collaborazione con la UISP Viterbo e con il CAI sezione di Viterbo per la passeggiata Family CAI.